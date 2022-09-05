Melih Gökçek’in kanalında Erdoğan’ı kızdıracak sözler. Spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz konuşmaya başladı sunucu neye uğradığını şaşırdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlunun başında bulunduğu Beyaz TV’de Türkiye’deki hayat pahalılığı konuşuldu.

Ankaragücü – Beşiktaş maçını yorumlayan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Abdülkerim Durmaz verilen penaltının çok ucuz olduğunu anlatmaya çalışırken Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi ortaya koymak zorunda kaldı.

“TÜRKİYE’DE HER ŞEY ÇOK PAHALI…”

AKP’ye yakın kanalda Türkiye’de korkunç bir pahalılık olduğunu söyleyen Durmaz “Türkiye’de biliyorsunuz gıda ürünlerinde enflasyon var. Her gıda çok pahalı. Elma pahalı, domates pahalı, Türkiye’de yakıt pahalı mazot pahalı. Türkiye de gıdada korkunç pahalılık var. Herkes şikayetçi Türkiye’de bir tek şey ucuz o da penaltı” ifadelerini kullandı.