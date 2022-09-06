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Beyaz TV ekibinin cin çıkarma sevdası bitmiyor. “En çok polis, asker, avukat, mühendis, öğretmen geliyor”

Beyaz TV stüdyolarında yapılan canlı yayında cin çıkarma seansının ardından bu kez de Beyaz TV sunucu Türker Akıncı’nın canlı yayınında online cin çıkarma anlatıldı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 19:35
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Beyaz TV ekibinin cin çıkarma sevdası bitmiyor

Beyaz TV ekibinin cin çıkarma sevdası bitmiyor. “En çok polis, asker, avukat, mühendis, öğretmen geliyor”
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Gökçek ailesinin sahibi olduğu Beyaz TV stüdyosunda, yaklaşık üç ay önce hukuken yasak olan “cin çıkarma seansı” yapılmış ve Youtube kanalında yayınlanmıştı. Kendisini “Metafizik uzmanı” olarak tanıtan ve Türkiye’nin gündemine oturan Pelin Hürman’ın “donat” sözleri çok konuşulmuştu.

Cin çıkarma sevdasının bitmediği Beyaz TV ekibinden bu kez Beyaz TV sunucu Türker Akıncı’nın Instagram canlı yayınında, “online cin çıkarma” anlatıldı. Kendisini “Metafizik Bioenerji uzmanı” olarak tanıtan Mehmet Karakoç, “Bana en çok emniyet güçleri, polis, asker, rütbeli kişiler, avukatlar, mühendisler, öğretmenler başvuruyor” dedi.

Mehmet Karakoç, binlerce insana cin çıkarma seansı uyguladığını öne sürüp “Randevu alıyorlar, bana bağlanıyorlar, uzaktan görüntülü bir şekilde gönderme yapıyorum, üzerindeki lanetleri o şekilde alıyorum. Günde 30 kişiye bakıyorum” diye konuştu.

CİN ÇIKARMA SEANSLARI

Cin çıkarma seansları, sözde hocaların sözde tedavileri Cumhuriyet ile birlikte yasaklandı. Bugün halen cin çıkarma seansları yapmak hukuken yasak…

Ayrıca, cin çıkarma seanslarında uygulanan şiddet nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

DAHA ÖNCE PELİN HÜRMAN YAPMIŞTI

Beyaz TV’deki “Her Açıdan” programının stüdyosunda Sercan Kahveci’nin sunumuyla “Her Açıdan” adlı Youtube kanalına kendisini “Metafizik uzmanı” olarak tanıtan Pelin Hürman katıldı.

Yayında “cin çıkarma seansı” yapan Pelin Hürman, içine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyledi. Pelin Hürman, “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” dedi.

Pelin Hürman, yayında bazı sözler söyledikten sonra içinde cin olanların kendisini ekranda bir başka farklı yüz olarak göreceğini iddia etti.

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