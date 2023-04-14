Putin’in sağlık durumu hakkında gizlenen bilgi ortaya çıktı. Rus ordusunda plan üstüne plan yapılmaya başlandı

Bir yılı aşkın bir süredir Ukrayna ile savaş içinde olan Rusya'nın Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı… İddianın kaynağı ise kısa bir süre önce sızan ABD’nin gizli belge ve yazışmaları olarak açıklandı.

ABD ve İngiliz medyasında yer alan haberlerde Rusya lideri Putin’in bir süredir kanserle mücadele ettiği belirtilirken, kemoterapi tedavisine başladığı da öne sürüldü.

Putin’in tedavi gördüğüne dair iddiaların yanı sıra Rus ordusunun üst düzey isimlerinin de kasten savaşı kaybetme planları yaptığı belirtildi.

53 sayfalık belgelerde Rusya Ulusal Güvenlik Konsey Genel Sekreteri Nikolay Patrushev ve Rus Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’un bu darbenin arkasında olduğu belirtiliyor.