Putin’in sağ koluna vereceği ceza Kremlin’e ibret olacak

Editör: Bengü Zorlu

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde üst düzey bir yetkili olduğu tahmin edilen kişinin iki kadınla çıplak görüntüleri yer alıyor. Skandal videonun sahibi olan adam amirine, “Lütfen yarın görevime geç gitmeme izin verin, muhtemelen öğlen saatlerinde iş başı yapabileceğim, biraz uyumak istiyorum. Kardeşim lütfen biraz uyuyayım. Yarın biraz geç geleceğim ama yarın toparlarım” dediği duyuluyor.

GÖRÜNTÜDEKİ ADAMIN PUTİN’İN EN GÜVENDİĞİ İSİM OLDUĞU İDDİASI

Yatakta yatan kadınlardan biri de ,”Lütfen izin ver Denis” diyor. Kadının Denis diye seslendiği kişiyle ilgili olarak muhalif Rus medya kuruluşları bu videonun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Denis Valeryeviç’e hitaben kaydedildiğini öne sürdü.

Rus medya kuruluşu Baza, bu videonun Kremlin’de rahatsızlık yarattığını aktarırken, “Bu video sebebiyle videoyu çeken kişinin cepheye gönderilmesi gündemde” iddiasını ortaya attı. Videoyu çeken kişinin bir askeri okulda görev aldığı tahmin ediliyor.