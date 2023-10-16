Editör: Fatma Demirkaya

Beşiktaş'ın eski Portekizli yıldızı ve siyah-beyazlı taraftarın göz bebeği olan Ricardo Quaresma, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor.

GAZİANTEP FK MAÇINI İZLEYECEK

40 yaşındaki yıldız Quaresma, Beşiktaş'ın 30 Ekim'de Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı Gaziantep FK maçını izlemek için İstanbul'a gelecek.

Son olarak Portekiz'de Vitoria Guimaraes forması giyen Quaresma, son dönemde Beşiktaş ile anılmıştı.

227 MAÇ: 38 GOL 77 ASİST

Beşiktaş formasını 227 kez terleten Quaresma, bu maçlarda 38 gol atarken 77 asist yaptı.