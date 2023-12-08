Quaresma Beşiktaş için İstanbul’a geldi. Paylaşımındaki detay Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi İnönü'de konuk edecek.
Maç öncesinde Beşiktaş'ın efsane ismi Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye geldiğini paylaştı.
Ailesiyle birlikte İstanbul'a iniş yapan Portekizli futbolcu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini tribünden izleyerek taraftarlarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor.
AYNI POZU VERDİ
Bazı sosyal medya kullanıcıları Quaresma’nın fotoğrafındaki detayı fark etti.
Beşiktaş taraftarları Quaresma’nın aynı pozu verdiğini yazarken “2015’te de böyle gelmişti kral” yorumunda bulundular.