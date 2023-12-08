Quaresma Beşiktaş için İstanbul’a geldi. Paylaşımındaki detay Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Beşiktaş’ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma İstanbul'a geldi. Yıldız oyuncunun yarın oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini tribün izleyeceği öğrenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Quaresma Beşiktaş için İstanbul’a geldi. Paylaşımındaki detay Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi İnönü'de konuk edecek.

Maç öncesinde Beşiktaş'ın efsane ismi Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye geldiğini paylaştı.

Ailesiyle birlikte İstanbul'a iniş yapan Portekizli futbolcu, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini tribünden izleyerek taraftarlarıyla bir araya gelmeye hazırlanıyor.

AYNI POZU VERDİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları Quaresma’nın fotoğrafındaki detayı fark etti.

Beşiktaş taraftarları Quaresma’nın aynı pozu verdiğini yazarken “2015’te de böyle gelmişti kral” yorumunda bulundular.

İlgili Haberler
Quaresma'dan Ballon d'Or itirafı: Kazanabilirdim
Quaresma'dan Serdal Adalı paylaşımı. Adaylığına açıkça destek verdi
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi
Quaresma Yunan kazansaydı diyen hainlere inat Türk gibi mesaj attı
Quaresma Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Öne Çıkanlar
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 173. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
Bir gece ansızın tatile gelebiliriz! Fatih Ergin Yunanistan'ın Türkiye'den ne koparttığını açıkladı
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Son Haberler
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı Spor
Samet Aybaba'nın yardımcısı Fatih Terim'in adamı Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Zeren Spor ilk yarıyı lider tamamladı. Böylesi görülmedi! Spor
Zeren Spor ilk yarıyı lider tamamladı. Böylesi görülmedi!
Bir çoğumuz yaşıyor Gastrokolik Refleks nedir Sağlık
Bir çoğumuz yaşıyor Gastrokolik Refleks nedir
Yaşlıların jinekolojik sorunları neler Sağlık
Yaşlıların jinekolojik sorunları neler
En az 20 yıl yaşlandıran besinler ortaya çıktı Sağlık
En az 20 yıl yaşlandıran besinler ortaya çıktı
Patronlar kulübü TÜSİAD'tan iktidara asgari ücret uyarısı Ekonomi
Patronlar kulübü TÜSİAD'tan iktidara asgari ücret uyarısı
Yunan adalarına vize muafiyetiyle turizmciler turlarda yüzde 50'lik artış bekliyor. Miçotakis bu görüşmeden de karlı çıktı Dünya
Yunan adalarına vize muafiyetiyle turizmciler turlarda yüzde 50'lik artış bekliyor. Miçotakis bu görüşmeden de karlı çıktı