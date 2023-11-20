Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı’dan canlı yayında Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Quaresma açıklaması geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Serdal Adalı’dan Quaresma müjdesi

Siyah – Beyazlılarda başkanlık seçimi için son viraja girilirken adaylardan Serdal Adalı, önemli açıklamalarda bulundau.

Adaylık vaatlerini sıralayan Adalı’nın Quaresma ve Talisca açıklamaları ise dikkat çekti.

İŞTE ADALI'NIN TRANSFER SÖZLERİ:

Eskiden Quaresma'ydı, şimdi de Talisca oldu. Taraftarın içi rahat olsun. Daha iyi oyuncular da var. Bizim bir ihtiyacımız vardı.

İhtiyaç olduğu için Ramos transferini yapardım. Hem de taraftarımızın da sevineceği bir isim olurdu. Maliyetler bir şekilde çözülür.

Rakipler nasıl aldı bu oyuncuları. Ben de alırım! Cebimden veririm, sponsor bulurum alırım!

Beşiktaş'ın hakkı değil mi bu. İlk önce takımın ihtiyacı ne o belirlenecek.

Ondan sonra yollarımızı ayırmamız gerekiyorsa, ayıracağız. Devre arasında 2-3 tane nokta transfer yapmazsak bu borç üzerimize yıkılır.

Hocamız neyi talep ederse onu alıp geleceğiz. Beşiktaş'a 10 numara, stoper ve belki bir kanat transferi yapabiliriz.

Talisca'yı alacağım demiyorum. Görüşürüz de değil. Ben gidersem alır gelirim!

Quaresma'nın durumu gayet iyi, şu an oyna desek oynayacak vaziyette.

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