Quaresma'ya kötü haberi hemen verdiler. Q7 Şenol Güneş ten böyle bir cevabı beklemiyordu

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi olan 39 yaşındaki Ricardo Quaresma, siyah beyazlı takımda bir yıl daha futbol oynayıp, sonra da jubile yapmak istediğini duyurmuştu.

Ancak Quaresma'nın isteği teknik direktör Şenol Güneş'e takıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün düzenlediği basın toplantısında Quaresma'nın bir yıl daha oynamasına yeşil ışık yakmadı, ancak jübile yapabileceğini belirtti.

Güneş, şunları söyledi:

"Ben Quaresma’yı seviyorum ama eski hali yok. Quaresma'nın jübile yapmasını isterim, veda etsin. Gökhan İnler var mesela. Onu da isterim. O da iyi Beşiktaşlı. Napoli'de oynarken de Beşiktaşlıydı. İyi niyetli bir şey yapılsın, kulübün bunlara kapalı olacağını düşünmüyorum. Nasıl yol çizilir bilmiyorum."