Ramazan ekranında ne var?

Televizyon kanalları, Ramazan ayı boyunca ekran başında olmayı planlayanlar için geniş seçenekler ve manevi bir atmosfer sunacak. İftar ve sahur vakitlerinde dini sohbetlerden Kur’an tilavetlerine, geleneksel programlardan özel dizilere kadar geniş bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Peki, hangi kanalda ne var? İşte kanal kanal detaylar…

TRT 1’de Orhan Karaağaç’ın sunduğu “Sahur Bereketi”, her gece canlı yayında izleyicileriyle buluşacak. Bekir Develi’nin sunumuyla “Ramazan Sevinci” de Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi ile Sultanahmet Camii’nden iftar saatinde Ramazan ayı boyunca ekranlara gelecek.

Sunuculuğunu Bekir Köse’nin üstlendiği, Dr. Mehmet Ali Sarı, Osman Egin, Hafız Osman Şahin ve Halil Necipoğlu’nun ise jüri üyeleri olduğu “Kur’an-Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”, Ramazan ayı boyunca her gün yayınlanacak.

Ramazan ayına özel hazırlanan “Vefa Sultan” dizisi de bugünden (1 Mart) itibaren her gün izleyici karşısına çıkacak.

NOW TV’de Ramazan ayının bereketi ve paylaşım ruhunu geleneksel tatlarla buluşturan “Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası”, Ramazan boyunca hafta içi her gün saat 12.45’te izleyicisiyle buluşacak.

Türkiye’nin sevilen mutfak kültürü uzmanı ve yazarı Sahrap Soysal, programda Anadolu’nun dört bir yanından konukları ağırlayacak ve kuşaktan kuşağa aktarılan aile mirası tarifler, iftar sofralarında yerini alacak. Ayrıca, “Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri” de her gece canlı yayınla ekranda olacak.

atv’de her yıl olduğu gibi bu sene de yine Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programı, Ramazan ayı boyunca ekrana gelecek.

Kanal D’de ‘M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti’, her gece saat 03.45’te Ramazan ayının huzurunu ve bereketini seyirciyle buluşturacak.

Arda Türkmen ise, hafta içi her gün 12.30’da, Cumartesi 13.00’te, Pazar günü 13.45’te ekrana gelecek “Arda’nın Ramazan Mutfağı” ile iftar ve sahur için pratik tarifler hazırlayarak sofralarınıza alternatif tatlar sunacak.

Star TV’de sahurda “Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi” ve “Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri”, sahur ve iftar sofralarına tat katacak tarifler ile Ramazan boyuncu her gün izleyicisiyle buluşacak.

Show TV’de ve TV8’de şu an için Ramazan ayıyla ilgili bir program yer almıyor.