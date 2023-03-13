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Ramazan kolisine yüzde 100 zam. CHP'li Gürer feryat etti: Mutfakta yangın var

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde geçen yıl 169 lira olan Ramazan kolisinin bu yıl 320 liraya çıktığını belirterek, “Gıda enflasyonu devam ediyor, sabit gelirli ve dar gelirliler Ramazan ayını çok zor geçirecek. AKP Genel Başkanı sabit fiyat anlatısı rafta zam olarak sırıtıyor” dedi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 14:59
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Ramazan kolisine yüzde 100 zam

Ramazan kolisine yüzde 100 zam. CHP'li Gürer feryat etti: Mutfakta yangın var
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta, Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış marketlerinde ürünlerin ucuz olduğunu söylemesine rağmen, bu marketlerde de fiyatların geçen yıla göre yüzde 100’e yakın oranlarda arttığına dikkat çekti.

2018’DE 49 LİRA OLAN RAMAZAN KOLİSİ BU YIL 320 LİRAYA ULAŞTI 

Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı Ramazan kolisinin içindeki ürünleri tek tek göstererek, ürünlerin geçen yılki fiyatlarıyla bu yılkı fiyatlarını kıyaslayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2018 yılında 49 lira olan Ramazan kolisinin geçen yıl 169 liraya, 320 liraya kadar çıktığını ifade etti 

BULGUR, NOHUT, MERCİMEK…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım Kredi Kooperatifinden aldığı Ramazan kolisinde 1’er kg bulgur, nohut, pirinç, mercimek, şeker, un, yarım kg çay,  1 litre ayçiçek yağı, 2’şer adet makarna ve  2 şer adet çorba,1 paket tuz  ile  830 gram salça bulunduğunu belirtti.

ZEYTİN, PEYNİR VE ET YOK 

Ramazan kolisinin içinde peynir ve zeytinin olmadığını, kırmızı ve beyaz etin ise bu kolide zaten düşünülmediğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ekmek fiyatlarındaki artış da dikkate alındığında bu yıl ramazan sofraları geçen yıla göre  nerede ise yüzde 100 artarak kurulacak. Fakir fukara yediğini kısarak bütçesi oranında oruç tutacak” dedi. 

HANİ FİYATLAR SABİTLENMİŞTİ?

AKP Genel Başkanı  Tarım Kredi Kooperatiflerinde market  fiyatların sabitlendiği, indirimlerin olduğu yönünde açıklamalar yapıldığına da dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl ki fiyatlarla bu yıl ki fiyatlar kıyaslandığını, bu söylemlerin gerçeği yanşatmadığının net bir şekilde görülebileceğini vurguladı.

MUTFAKLARLA YANGIN VAR…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda enflasyonunun devam ettiğini, sabit gelirli ve dar gelirlilerin bu yıl da Ramazan ayını çok zor geçireceğini ifade ederek, “Fiyat artışı sürdükçe vatandaşın beli bükülüyor, mutfaktaki yangın devam ediyor. Zam üstüne zam geldikçe huzur gidiyor. Dertler artıyor. Yoksulluk yaygınlaşıyor. Vatandaş çok ürünü sofrasında göremez oluyor. Sebze meyve fiyatlar yanında özellikle et fiyatlar son aylarda hızla yükselmesi ailelerin bütçesi zorluyor. Emekli içinse sorun giderek ağırlaşıyor. Bayram ikramiyesi olsun asgari ücret olsun diye kanun teklifi de verdik. AKP iktidarı bu bağlamda bir türlü harekete geçmedi.” diye konuştu.

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