Uzmanı açıkladı. Tok tutuyor. Ramazanda sofranızdan eksik etmeyin

İHA’nın haberine göre; Kuruyemiş üreticisi Ahmet Tonkul, firma olarak ramazan ayına özel hazırlıklara başladıklarını dile getirdi.

Aynı zamanda uluslararası üstün lezzet ödülüne sahip fıstık ezmesinin az şekerli ve şekersiz olarak 2 ayrı çeşit üretimini yaptıklarını belirten Tonkul şunları belirtti:

“Fıstık ezmesi yüksek oranda doymamış yağlara sahiptir. Kalbe iyi gelen sağlıklı yağlar içerir. Bu yüzden kalp ve damar dostu bu ürün, Ramazan ayında olduğu gibi yılın 12 ayın tüketilmesi tavsiye ediliyor. Enerji deposu olan fıstık ezmesi, çok sayıda vitamin ve mineraller barındırır. İçerisinde B6 vitamini ve bol miktarda potasyum bulunur. Fıstık ezmesi, sağlık açısından faydaları bulunan kalsiyum, sodyum ve demir gibi minerallere de sahip olduğu için Ramazan ayında daha fazla tercih ediliyor. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda Ramazan ayı hazırlıklarımız çerçevesinde fıstık ezmesi üretimine yoğunluk verdik”

FISTIK EZMESİ NASIL YAPILIR?

Tam kıvamında bir fıstık ezmesi tarifi arıyor ancak istediğiniz güvenilir kaynağı bulamıyorsanız, Defya’nın denenmiş tariflerinden ilham alabilirsiniz. Blender yardımıyla evde kolaylıkla yer fıstığı ezmesi yapabilirsiniz. Yer fıstığı ezmesi tarifinin püf noktası ile parçalayıcının hızını bir anda artırmamaktan geçiyor. Ağır ağır karıştırmaya başlayıp sonra yavaş yavaş hızlanmalısınız. Bu süreçte eğer profesyonel bir karıştırıcı ile çalışmıyorsanız, homojen bir karışım elde etmek için kenarlarını sıyırmak üzere ara ara cihazı durdurmanız gerekebiliyor. Ancak ideal kıvam için durdurmadan yer fıstıklarını sürekli artan hızla çekmeye devam etmelisiniz. Twister kapak yardımıyla malzemeyi kolaylıkla karıştırabilir ve fıstıkların önce parçalandığını sonra katılaştığını ve son olarak akışkan bir macun haline geldiğini görebilirsiniz.

En sağlıklı fıstık ezmesi tarifi versiyonu için kullandığınız yer fıstıklarını kavrulmamış olmasına özen göstermelisiniz. Ayrıca tuzlanmamış fıstıkları tercih etmelisiniz. Fıstık ezmesine tat katmak isterseniz içine bal ilave edebilir veya tarçın gibi baharatlarla yenilikçi tat arayışlarına girebilirsiniz. Eğer ezmeyi yaparken kıvam almasında güçlük çekiyorsanız yılmadan işleme devam etmelisiniz ancak yine de fıstıkların yağını çıkarmakta zorlanıyorsanız, hazneye birkaç damla sıvı yağ ilave ederek bıçakların daha kolay dönmesini sağlayabilirsiniz.