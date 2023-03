Kıyma ve kuşbaşının kilogram fiyatına. İstanbul'daki bazı marketlerde sabitleme kararı alındı

(DHA)- Bünyesinde 44 üye ve 2140 mağaza bulunan İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada, "Son dönemde kırmızı et fiyatlarındaki olağanüstü artışlara istinaden, Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptığımız çalışmalar sonucunda, Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldık" denildi.

FİYATLAR ŞU ŞEKİLDE AÇIKLANDI

Açıklamada, "Bu çerçevede, kasap reyonu olan kampanyaya dahil olan üyelerimizle 20 Mart'tan itibaren, dana kıymalık etin kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL olarak üyelerimize tavsiye fiyatlarından satış yapılması önerilmiştir. Bu uygulamamızı Ramazan ayı sonrasında da devam ettirmeyi planlanmaktayız" ifadeleri yer aldı.