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Kasaplar Odası Başkanı ete gelen zammın gerekçesini açıkladı. Ramazan bile artışları durduramadı

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, hayvan olmasına rağmen piyasaya çıkarılmadığını, et fiyatlarının sürekli arttığını ve kasapların fiyatı sabitleyemediğini açıkladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 19:55
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Ramazan ayı artışları durduramadı. Kasaplar Odası Başkanı ete gelen zamların gerekçesini açıkladı

Kasaplar Odası Başkanı ete gelen zammın gerekçesini açıkladı. Ramazan bile artışları durduramadı
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(İHA) Adana Kasaplar Odası Başkanı Yağmur, "Otomobil ve gıdadan sonra şimdi de canlı hayvan stoku başladı" dedi.

Yağmur, yaptığı açıklamada Ramazan ayı öncesi vatandaşın daha ucuza et yemesi için kemiksiz et fiyatını 200 lirada sabitleme kararı aldıklarını ancak besicilerin sürekli zam yapması ve canlı hayvan stoklamalarından dolayı kasapların zor anlar yaşadığını söyledi.

"UCUZ ET UYGULAMASI MÜMKÜN OLMUYOR"

Türkiye’de gıda ve otomobilin ardından canlı hayvan stoklaması da başladığını belirten Yağmur, "Biz vatandaş Ramazan’da ucuz et yesin diye bir karar aldık. Ancak bunu erkek hayvan etinde uygulamamız mümkün olmuyor.

Dişi hayvan etinde kiloyu 200 lirada sabitledik ama erkek hayvanda kasaplar buna yapamıyor. Çünkü canlı hayvan satıcıları sürekli zam koyuyor.

Ramazan ayı öncesi etin kilosu 275 liraya kadar dayandı. Aslında etin kilosu şu an 200 lira ama besiciler sürekli zam yapıyor.

Tamam onların da girdi maliyeti yüksek ancak Türkiye’de hayvan var. Ama canlı hayvan stoku yapıyorlar” dedi.

Yağmur, Ramazan başlamadan önce besiciler ile görüşülmesi ve canlı hayvana her gün zam yapmalarının önüne geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde ette fiyat sabitlemenin mümkün olmayacağını sözlerine ekledi.

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