20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ve Filistin Ramazan ayında barış ilan etti

İsrail ve Filistin Ramazan ayında barış ilan etti

İsrailli ve Filistinli yetkililer, Mısır'da yapılan toplantıda, Müslümanların kutsal ayı Ramazan öncesinde gerilimi azaltmak için adımlar atma konusunda anlaştılar.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:41
Takip Et

Ramazan'da İsrail ve Filistin savaşmama kararı aldı

İsrail ve Filistin Ramazan ayında barış ilan etti
+
Aa
-

Al Jazerra’da yer alan habere göre Mısır'ın Kızıldeniz tatil beldesi Şarm el-Şeyh'te Pazar günü yapılan görüşmelerde, bu hafta Ramazan ayı başladığında Kudüs'ün kutsal mekanlarında herhangi bir yıkıcı eylemin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

ABD, Mısır ve Ürdünlü yetkililerin de katıldığı görüşmelerin ardından ortak bir bildiri yayınlayan taraflar, geçen ay Akabe'de yapılan bir toplantıda verilen taahhütleri de yeniden teyit ettiler.

Ortak açıklamada, "İki taraf şiddeti, kışkırtıcı ve tahrik edici durumları ve eylemleri frenlemek ve bunlara karşı koymak için bir mekanizma kurma konusunda anlaştılar" denildi. Tarafların önümüzdeki ay Mısır'da yapılacak bir takip toplantısında ilerleme hakkında rapor verecekleri de eklendi.

Açıklamaya göre, müzakerelere katılan taraflar, Müslümanların kutsal Ramazan ayı boyunca Kudüs'ün kutsal mekanlarının kutsallığını bozacak her türlü eylemi hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin aktif bir şekilde engellemesi gerektiğini vurguladı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
1
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿Yapay Zekaya seçim sonuçları soruldu. İşte kazanan
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
2
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
3
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
4
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿Fatih Terim'den milletvekilliği teklifine cevap geldi. Siyasete mi atılıyor
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
5
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
6
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
7
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Depremzede iki çocuğun kaçırıldıkları iddia edilmişti. Valilikten yalanlama geldi
﻿Kolombiya'da helikopter düştü. 4 asker öldü
﻿Kolombiya'da helikopter düştü. 4 asker öldü
﻿Kolombiya'da helikopter düştü. 4 asker öldü
﻿İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama
﻿İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama
﻿İtalya şokta: Laziolu futbolcudan Mourinho'ya küfürlü açıklama
﻿The Mirror: Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu
﻿The Mirror: Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu
﻿The Mirror: Dele Alli Beşiktaş'tan kovuldu
﻿Çadırkuşağı bitkisi baş ağrısına iyi geliyor
﻿Çadırkuşağı bitkisi baş ağrısına iyi geliyor
﻿Çadırkuşağı bitkisi baş ağrısına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.