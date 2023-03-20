İsrail ve Filistin Ramazan ayında barış ilan etti

Al Jazerra’da yer alan habere göre Mısır'ın Kızıldeniz tatil beldesi Şarm el-Şeyh'te Pazar günü yapılan görüşmelerde, bu hafta Ramazan ayı başladığında Kudüs'ün kutsal mekanlarında herhangi bir yıkıcı eylemin önlenmesi gerektiği vurgulandı.

ABD, Mısır ve Ürdünlü yetkililerin de katıldığı görüşmelerin ardından ortak bir bildiri yayınlayan taraflar, geçen ay Akabe'de yapılan bir toplantıda verilen taahhütleri de yeniden teyit ettiler.

Ortak açıklamada, "İki taraf şiddeti, kışkırtıcı ve tahrik edici durumları ve eylemleri frenlemek ve bunlara karşı koymak için bir mekanizma kurma konusunda anlaştılar" denildi. Tarafların önümüzdeki ay Mısır'da yapılacak bir takip toplantısında ilerleme hakkında rapor verecekleri de eklendi.

Açıklamaya göre, müzakerelere katılan taraflar, Müslümanların kutsal Ramazan ayı boyunca Kudüs'ün kutsal mekanlarının kutsallığını bozacak her türlü eylemi hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin aktif bir şekilde engellemesi gerektiğini vurguladı.