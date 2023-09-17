Rant ve talan yerine halka hizmet budur

Kurtuluş ve kuruluşu ile doğan ve 29 Ekim 2023’te tüm dünyaya yönetim rejimimizi ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün ilelebet yaşayacak ebedi yurdumuz;

-Türkiye Cumhuriyeti Devleti.

Yedi düvelin işgalinden imkânsızı başararak son Türk devletini kuran büyük önderimiz Atatürk ve arkadaşları ülkemizi, “muasır medeniyet seviyesine” ulaştırmak ve modern Türk devletini kurmak için;

-Eğitimden, tarıma, sanattan, bilime kadar kolları sıvadılar…

Cumhuriyet’in ilanından 2 yıl sonra…

Yıl: 1925…

27 Aralık 2023’te başkent oluşunun 100. yılında Ata’mız Ankara’da yeni bir tarih yazmak için yerli-yabancı birçok tarım uzmanını davet edip diyor ki;

-“Ankara’da büyük bir çiftlik kurmak istiyorum…”

Ata’mız der ki;

-“Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik başarılar ile desteklenmedikçe payidar olamaz…”

Uzmanlar şöyle endişeleniyorlar.

-“Kıraç bir bozkırın ortasında bir Orta Çağ şehri... Ağaç yok, su yok, hiçbir şey yok. Müsait şartlar taşıyan yerler nasıl bulunabilir?”

Uzmanlar bugünkü Atatürk Orman Çiftliği’nin bulunduğu yeri inceliyorlar.

Tarım Bakanlığı uzmanı Schmit diyor ki;

-“Bu öyle bir teşebbüstür ki, bu elverişsiz koşullarda ya sabır tükenir ya da para…”

Atatürk harika yanıt verir:

-“Hem batak hem çorak hem de fena yer. Bunu biz ıslah etmezsek, kim gelip, ıslah edecektir?”

Kararlılığa bakar mısınız, doğaya karşı dahi kazanma iradesine bakar mısınız?

Tek kelime ile; Muhteşem…

1937’de Atatürk şahsi parası ile satın aldığı bu dev araziyi Devlet Hazine’sine “feragat mektubu” yazarak şu vurguyu yazıyor:

-“Tasarrufum altındaki bu çiftlikleri bütün tesisat, hayvanat, demirbaşlarıyla beraber Hazineye hediye ediyorum.”

Bir kez daha şükranlarımı sunarak diyorum ki; Ruhun şad olsun Ata’m…

İyi ki bugününü görmedin Atam.

Ranta ve betonlaşmaya açılarak kaçak saray dahi yapılan Atatürk Orman Çiftliği’ni asla tanıyamaz ve bizler kadar çok kızardın çok…

Değerli okurlarım,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 4 yılı aşkın süre içinde çok önemli uygulamalara imza attı.

Şeffaf ihaleler ile yolsuzluk, rüşvet yok edilerek 25 yıllık AKP dönemindeki Bülent Arınç’ın şu tespiti de Ankara’da yok edildi;

-Parsel, parsel rant…

Sadece bu bile Yavaş’ın yeniden seçilmesini sağlar.

Bu rant konusuna gelince başkan Yavaş bugün açılışı yapılacak bu projeyi anlatırken BAKAP Projesi tanıtım toplantısında Melih Gökçek döneminde hazırlanan imar planı hakkında şu bilgiyi verdi:

-“Gölbaşı’ndaki 3,5 milyon metrekarelik alan için;

-Konut alanlarında 0,50 emsal ve 5 kat,

-Karma kullanım alanlarında 0,50 emsal ve serbest yükseklik,

-Kentsel Çalışma alanlarında 0,50 emsal ve 3 kat,

-Konut sayısı: 5130,

-Nüfus sayısı: 17 bin 300 kişi,

-Planlama alanı: Yaklaşık 282 hektar.

-Karma kullanım: 12,5 hektar.

Ankara’nın bu yeni beton yığını ile yaratılmak istenen talan da şuydu;

-Parsel, parsel rant,

-Kat kat rant…

Şehir Plancıları Odası rantın ve betonlaşmanın iptali için açtığı davayı kazanınca Mansur Yavaş şunu amaçladı;

-Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda Ankara’nın en büyük ve modern kampüsünü gerçekleştirmek.

Ve işte bu başarı abidesinin açılışı yapılacak.

Eklentileri ile birlikte 6,1 milyon metrekare ile betondan kurtarılmış rantçılar engellenmiş.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tarım ve rekreasyon alanı.

Asfaltsız özel sıkıştırılmış, yağmur geçirgen 10 kilometre araç yolu, 5 bin araçlık otoparkları ve 28 adet karavan kampingi ile 19 kilometre bisiklet yolu.

Ve 39 kilometre yürüyüş yolu.

Ve hemen Yavaş ve ekibine şunu öneriyorum.

Bildiğiniz gibi atletizmde en uzun mesafeli sert tabanlı yollarda yapılan 42 kilometre195 metrelik mukavemet koşusu olan yarışı her 27 Aralık’ta Ata’mızın Ankara’ya gelişi nedeniyle şöyle düzenleyelim;

-Uluslararası Atatürk Maratonu…

Ayrıca Başkan Mansur Yavaş’a da dedim ki;

Fenerbahçe’mizde stadyumuna Atatürk adı veriyor ki;

-Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına girerken bu projenin adında Atatürk adını kullanmanızı öneriyorum.

Yavaş, “Teşekkür ederim. Biz de birkaç isim üzerinde çalışıyoruz…” dedi.

Yakanların dumanından ziyaretçilerin etkilenmemesi için hâkim rüzgar yönünü göre ayrılan mangal yakacaklar için özel piknik alanı.

Çeşit, çeşit binlerce meyve ağacı dikiliyor ki ziyaretçiler ihtiyaçları kadarı kendileri toplayacaklar ve parasını vererek dalından satın alacaklar.

25 bin ağaç yeşillendirme amacıyla Sakarya’daki yerli üreticilerden satın alındı, alınıyor.

Ve bu alan içine “Tarım Akademisi” kuruluyor.

Ankaralılara özellikle bahçelerinde, sitelerinde domates, biber, salatalık yetiştirmeleri için “Topraksız Tarım” eğitimi de verilecek.

Alanın tamamında kimyasal gübre yerine Büyükşehir tarafından üretilen organik gübre kullanılıyor.

Bu kampüsü tanımak isteyenler için eski EGO otobüsleri seyir aracı haline dönüştürülerek tüm kampüs de gezi sırasında tanıtılacak.

Yer darlığından daha fazla tanıtamıyorum ama Yavaş’ın, “Ankara’nın dağlarında yaban hayvanları için 10 bin oluk oluşturduk” sözünü kayda alayım.

Değerli okurlarım;

İşte CHP zihniyeti,

İşte Yavaş’ın Atatürk’ümüzün emrine sahip çıkması,

İşte rant ve talan yerine millete hizmet…

Tebrikler Mansur Yavaş ve tüm ekibine…