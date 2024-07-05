Rapçi Sefo: 'Kırmızı özel baksırım var maçlarda giyince kazanıyoruz'

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Rapçi Sefo: 'Kırmızı özel baksırım var maçlarda giyince kazanıyoruz'

Ünlü rapçi Sefo, sosyal medya hesabından ilginç bir açıklama yaptı. Sefo, kırmızı renkte özel bir baksırı olduğunu ve hangi maça gittiğinde bu baksırı giydiğini belirterek, takımının o maçları kazandığını söyledi.

Ünlü rap sanatçısı Sefo, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sefo, takımının maçlarında giydiği iddia ettiği kırmızı renkte özel bir baksırı olduğunu açıkladı. Her maça bu baksırı giydiğini belirten Sefo, takımının o maçlarda galip geldiğini ve bu geleneksel uğurunun devam edeceğine inandığını ifade etti.

Sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı fotoğraf ile birlikte konuşan Sefo, "Kırmızı özel bir baksırım var. Hangi maça gittiysem giydim ve yendik. Yine giyip gideceğim inşallah yeneceğiz" şeklinde konuştu.

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