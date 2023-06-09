Ratanya bitkisi basura birebir

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ratanya bitkisi basura birebir

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

BASURA NASIL İYİ GELİYOR?

İnsanların korkulu rüyası olan basura iyi gelen ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ratanya bitkisi basur memelerine karşı pomad ve fitil olarak kullanılır.

BASUR NEDİR?

Anüsün etrafında ki derinin altında oluşan dış hemoroidler ve anüs ile alt rektum duvarında oluşan iç hemoroidler olmak üzere 2 tür hemoroid yani basur vardır. Basur olarak da adlandırılan hemoroid, anüs ve alt rektumda varisli damarlara benzeyen, kanamaya da neden olan dıştan(anüs etrafı) veya içten(alt rektumda) şişmiş ve genişlemiş iltihaplı kan damarlarıdır.

Aslında insanlar hemoroidle doğar ancak sadece şiştiklerinde ve büyüdüklerinde rahatsız edici semptomlar gösterirler. Bu da hemoroid ilerlediğinde yaşanır. Hemoroid, toplumun en az yarısında görülen bir problemdir.

BASUR BELİRTİLERİ NELERDİR?

Basur belirtileri arasında ilk evrede makatta ve/veya dışkıda kanama

2. evrede anüs bölgesinde kaşıntı

3. evrede akıntı ve ıslaklık hissi

4. evrede diğer belirtilere ek olarak ağrı veya sızlama basurun en yaygın belirtileridir.

RATANYA NASIL KULLANILIR?

Ratanya kökü Çay, Tentür ve Natürel ilaç yapımında kullanılır. Ratanya Kökü kurutulup toz haline getirildikten sonra suda kaynatılarak kullanılır.

Çay ya da şurup şeklinde kullanılabileceği gibi ağız ve boğaz iltihaplarına karşı ve diş etlerini kuvvetlendirmek için gargara olarak da kullanılabilir. Basura karşı pansuman yapılırsa faydası görülür.

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