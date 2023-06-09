Ratanya bitkisi ishali kesiyor

İnsanların korkulu rüyası olan ishali kesen ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ratanya bitkisi ishali kesiyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ishali kesen ratanya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ratanya bitkisi şurubu; ishali kesiyor.

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), yirmi dört saatte üçten fazla sulu dışkılama veya anne sütü alan bebeklerde her zamankinden daha sık ve sulu dışkılamadır. Bulaşıcı hastalıklar akut (aniden) ortaya çıkan ishal nedenleri arasında başta gelir. İshalle birlikte çocuklarda kusma, karın ağrısı ateş de olabilir.

RATANYA BİTKİSİ NEDİR?

Baklagiller familyasından; Amerika'da yeti en ve birçok türü olan bir bitkidir.
Kökü toz haline getirilip, kullanılır. Çiçekleri kırmızı; yaprakları uzun, ince ve uçları dilimlidir.

RATANYA NASIL KULLANILIR?

Ratanya kökü Çay, Tentür ve Natürel ilaç yapımında kullanılır. Ratanya Kökü kurutulup toz haline getirildikten sonra suda kaynatılarak kullanılır.

Çay ya da şurup şeklinde kullanılabileceği gibi ağız ve boğaz iltihaplarına karşı ve diş etlerini kuvvetlendirmek için gargara olarak da kullanılabilir. Basura karşı pansuman yapılırsa faydası görülür.

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