Real Betis maçında çılgın sonuç

Girona, Artem Dovbyk'in penaltıdan ve oyun içinden attığı gollerle ve Cristhian Stuani'nin maçın son anlarında bulduğu golle Real Betis'i mağlup etti.

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 36 (P) ve 65. dakikalarda Artem Dovbyk, 90+2'nci dakikada Cristhian Stuani kaydetti.

Real Betis'in golleri 45+4 ve 76. dakikada Willian Jose'den geldi.

Girona bu galibiyetle puanını 65'e çıkararak lider Barcelona'nın peşini bırakmadı. Real Betis ise 42 puanla yerinde kaldı.

Girona bir sonraki maçında Atletico Madrid'e konuk olacak, Real Betis ise Celta Vigo'yu evinde ağırlayacak.