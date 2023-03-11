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Real Madrid yöneticileri toplanıyor. Toplantı nedeni herkesi şaşırttı

Real Madrid başkanı Florentino Perez ve ekibi, toplantı kararı aldı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 15:54
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Real Madrid başkanı Florentino Perez'den flaş karar

Real Madrid yöneticileri toplanıyor. Toplantı nedeni herkesi şaşırttı
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Real Madrid'in internet sitesinde duyurduğu haberde Real Madrid'in yetkin isimleri "acil" koduyla toplandı. Başkan Florentino Perez ve yöneticiler, Barcelona'nın hakkındaki iddiayı değerlendirecek ve ona göre adım atacak.

NE OLMUŞTU?
Barcelona kulübü ve eski başkanlardan Sandro Rosell ile Josep María Bartomeu, savcılar tarafından Negreira Davası ile ilgili soruşturmanın resmî başlangıcında tüzel kişilik olarak suçlandı.

Kulübün 2001-2018 yılları arasında Teknik Hakemler Komitesi'nin (CTA) eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'ya yaklaşık 7 milyon euro tutarında ödeme yaptığı iddia edildi.

Real Madrid, bir sonraki eylem planına karar vermek için acil bir yönetim kurulu toplantısı düzenledi.

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