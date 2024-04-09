Real Madrid ile Manchester City'den 'Yok artık' dedirten resital. Volkan Aliakar yazdı

Burası Şampiyonlar Ligi... Boşuna 'Devler Sahnesi' denmiyor. Her maç ayrı bir heyecan ayrı bir resital.

Real Madrid ile Manchester City, Santiago Bernabeu'da çeyrek finalin ilk maçı için karşı karşıya geldi.

Ama ne kapışma! Başlama düdüğü ile birlikte top oturduk, hop kalktık.

Henüz dakikalar 1'i gösterirken Tchouameni rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kazanılan frikikte topun başına Bernardo Silva geçti, kaleci Lunin'in de hatasıyla Manchester City'yi üstünlüğe taşıdı.

Ama dedik ya devlerin kapışmasıydı bu pes eder mi hiç Real Madrid.

Hemen ayağa kalktı peş peşe iki golle cevap verdi.

13. dakikada Camavinga uzaktan şansını denedi, Ruben Dias'a çarpan top filelerle buluştu. Bu pozisyonda şans Real Madrid'in yanındaydı. Bu pozisyonda Camavinga 100 kere vursa 1 kez gol olurdu, oldu.

2 dakika sonra sahneye Rodrygo çıktı. Vinicius Junior'un mükemmel pasında soldan hareketlenen Brezilyalı yıldız iki rakibine rağmen golünü attı, skoru 2-1 yaptı.

Bu anlar bizi 2 yıl öncesine götürdü.

2021/22 sezonunda iki takım yarı finalde karşı karşıya gelmişti.

90. dakikaya 1-0 önde giren Manchester City, 90 ve 90+2'de Rodrygo'yu tutamadı. 2-1'lik skorla maçı uzatmaya taşıyan Real Madrid, 95. dakikada Benzema ile 3. golü bulup adını finale yazdırdı.

O zaman da çaresiz gözlerle saha içine bakan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola yine şaştı kaldı.

İkinci yarıda kontrolü elinde tutan Real Madrid'in planlarını Phil Fodden bozdu.

66. dakikada İngiliz süper yetenek ceza yayı üzerinden sol ayağıyla topu 90'a gönderdi, Guardiola'yı havalara uçurdu.

5 dakika sonra bu kez de Gvardiol'den muhteşem bir gol geldi. O da ceza yayı üzerinden şansını denedi, top öyle bir kavis aldı ki kaleci Lunin'i çaresiz bıraktı.

Ama Real Madrid bu pes eder mi hiç!

79. dakikada Valverde muhteşem maçın kapanışını harika bir voleyle yaptı.

Dev kapışmada ilk raut 3-3 sona erdi.

Rövanş 17 Nisan Çarşamba günü Etihad Stadı'nda oynanacak. Şimdiden o maçı heyecanla beklemeye başladık.

Bu arada son ana kadar Arda Güler'i oynatmasını bekledik, şans vermeyince belki de biraz kızdık. Ancak Ancelotti'nin tarihi gecesine de değinmeden geçmeyelim.

İtalyan hoca, Şampiyonlar Ligi'nde 200. maça çıkan ilk teknik direktör olmayı başardı. Ancelotti ayrıca Şampiyonlar Ligi'ni 4 kezle en fazla kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde 114 galibiyet alarak en fazla kazanan teknik direktör konumunda yer alıyor.