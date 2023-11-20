Real Madrid Trabzonspor'dan 17 yaşındaki oyuncuyu transfer edecek

Avrupa’nın devlerinden Real Madrid CF, 17 yaşındaki bir Türk oyuncuyu daha devre arasında kadrosuna katabilir. Eflatun beyazlılar, bu sefer de Trabzonsporlu genç bir oyuncuyu yakın takibe aldı.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Real Madrid Trabzonspor'dan 17 yaşındaki oyuncuyu transfer edecek

La Liga’da 13. hafta sonunda 32 puanla, lig sıralamasında 2. sırada yer alan ‘’Hayaletler’’ lakaplı Real Madrid Takımı’nın, gözlemci departmanının şefi Juni Calafat, Trabzonspor’un 3. kalecisi durumunda olan 17 yaşındaki Onuralp Çevikkan için ‘transfer edilmeli’ raporunu kendi yönetim kurullarına ilettiği öğrenildi.
İspanya basınında yer alan habere göre; genç kaleci Onuralp, bir süredir RMA’nın takibindeymiş.
Aslen İzmirli olan 1,90 boyundaki genç ve başarılı kaleci, milli takımın değişik yaş kategorilerinde toplam 16 kez forma giyerken, Süper Lig’in 4 büyüklerinden olan Karadeniz ekibine, İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu’nun altyapısından bu sezon başı transfer edilmişti.

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Bu arada Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır’ında, Seri A ekiplerinden, AS Roma’nın radarında olduğu biliniyor.
2006 yılının haziran ayına kadar, 3 yıllık sözleşmesi bulunan genç kaleci Onuralp için bordo-mavililer, Altınordu kulübüyle 700 bin Euro karşılığında anlaşarak, bonservisini almıştı.
Önümüzdeki Pazar günü Cadiz CF deplasmanına gidecek olan, 121 yıllık tarihi kulüp eflatun-beyazlılar, sezon başında da 20 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki milli oyuncusu Arda Güler’i kadrosuna katmıştı.

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