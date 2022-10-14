El Clasico öncesi Real Madrid'e kötü haber

El Clasico öncesi Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye kötü haber geldi.

Başkent temsilcisinin tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois, Barcelona karşısında forma giyemeyecek.

La Liga'da liderlik mücadelesi anlamına gelen derbi öncesi, iki takımın da 7 galibiyet ve 1 beraberliği bulunuyor.

Barcelona 8 maç sonunda sadece 1 gol yiyerek; ezeli rakibine averajla kurduğu üstünlükle maça lider olarak çıkacak.

16 Ekim günü Pazar günü oynanacak maç, TSİ 17:15'te başlayacak.