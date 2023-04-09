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  • Real Madrid'li oyuncu Villareal'li oyuncuya saldırdı. Oyuncunun son halini görenler şaşkına döndü

Real Madrid'li oyuncu Villareal'li oyuncuya saldırdı. Oyuncunun son halini görenler şaşkına döndü

Real Madrid ile Villareal maçı sonrası skandal bir olay yaşandı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 16:55
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Real Madrid'li oyuncudan skandal saldırı

Real Madrid'li oyuncu Villareal'li oyuncuya saldırdı. Oyuncunun son halini görenler şaşkına döndü
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La Liga'da Real Madrid, Villareal'e evinde 3-2 mağlup oldu. Maçtan sonra skandal bir olay yaşandı.
Real Madridli Federico Valverde, Villarreal'in oyuncusu Alejandro Baena'ya otoparkta yumruklu saldırı gerçekleştirdi.
İspanyol basınının iddialarına göre, Uruguaylı futbolcu, maç içerisinde girdikleri bir pozisyonun ardından Baena'ya seslenerek "Çıkışa gel, otoparkta seni bekliyorum!" şeklinde konuştu ve onu yumruklayacağını haber verdi.
İkili, maç boyunca gergin bir mücadele içerisinde bulundular ve aralarında sert diyaloglar yaşandı.

GÖZÜNÜN ALTI MORARDI
Villarreal'in kanat oyuncusunun, otoparkta yaşanan olayın ardından yanağının şiştiği ve gözünün biraz morardığı görüntülendi.


OLAYIN PERDE ARKASI BELLİ OLDU
Ocak ayında iki taraf arasında oynanan Copa del Rey maçında, Baena'nın Valverde'ye doğmamış çocuğu hakkında 'Çocuğun doğmayacak, karın düşük yapacak' dediği iddia edildi. Alex Baena'nın, cumartesi günkü maçta da benzer bir hakareti tekrarladığı ve Valverde'nin Baena'yı bu yüzden otoparkta beklediği ve yumrukladığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
Baena, instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Maçtan sonra maruz kaldığım saldırganlık için çok üzgünüm. Şahsım hakkında söylenenler beni şaşırttı. Bu tür bir şey asla söylemedim. Bu tamamen yanlış!" dedi. İspanyol Cadena Ser ve diğer medya kuruluşları, raporlarında Valverde'nin Villarreal oyuncusunun takım otobüsüne binmek üzereyken Baena'ya saldırdığını öne sürdü.

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