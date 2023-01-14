Realme v30’nun özellikleri sızdı. Fiyatı da açıklandı

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Realme V30 özellikleri sızdırıldı.

İŞTE V30 ÖZELLİKLERİ

Yeni model, gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 modelinden alacak. 7nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet ARM Cortex-A76 (2.2GHz) ve 6 adet ARM Cortex-A55 (2GHz) çekirdek bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise ARM Mali-G57 MC2 mevcut.

RMX3618 model numarasıyla karşımıza çıkacak cihaz, 20:9 oranına sahip 6.5 inç HD Plus ekran ile tanıtılacak. Cihazın panelinin LCD olacağı tahmin ediliyor.

Model, 4 GB/ 6 GB/ 8 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Depolama tarafında ise 64 GB ile 256 GB seçenekleri mevcut. İkili kamere dizilimiyle tanıtılacağı belirtilen modelde 13 Megapiksel ultra geniş açılı ana kamera ve 5 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Ön kameranın özellikleri henüz bilinmiyor.

PARMAK İZİ VAR, FİYATI BELLİ OLDU

Sızdırılan görsellere bakıldığında Realme, V30 modelinde Realme GT NEO 5’e benzer kasa tasarımıyla karşımıza çıkacak. Cihazda parmak izi okuyucunun da yer alacağı belirtiliyor.

164.4 x 75.1 x 8.1 mm boyutlara ve 186 gram ağırlığa sahip olacağı bilinen model, kutudan Android 13 tabanlı Realme UI arayüzüyle çıkacak. Cihazın 160 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.