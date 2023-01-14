14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Realme v30’nun özellikleri sızdı. Fiyatı da açıklandı

Realme v30’nun özellikleri sızdı. Fiyatı da açıklandı

Realme V30’nun özellikleri ortaya çıktı. Fiyatı da belli oldu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 10:08
Takip Et

Realme v30’nun özellikleri sızdı

Realme v30’nun özellikleri sızdı. Fiyatı da açıklandı
+
Aa
-

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Realme V30 özellikleri sızdırıldı.

İŞTE V30 ÖZELLİKLERİ

Yeni model, gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 modelinden alacak. 7nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 2 adet ARM Cortex-A76 (2.2GHz) ve 6 adet ARM Cortex-A55 (2GHz) çekirdek bulunuyor. Grafik arabirimi tarafında ise ARM Mali-G57 MC2 mevcut.

RMX3618 model numarasıyla karşımıza çıkacak cihaz, 20:9 oranına sahip 6.5 inç HD Plus ekran ile tanıtılacak. Cihazın panelinin LCD olacağı tahmin ediliyor.

Model, 4 GB/ 6 GB/ 8 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Depolama tarafında ise 64 GB ile 256 GB seçenekleri mevcut. İkili kamere dizilimiyle tanıtılacağı belirtilen modelde 13 Megapiksel ultra geniş açılı ana kamera ve 5 Megapiksel derinlik sensörü bulunuyor. Ön kameranın özellikleri henüz bilinmiyor.

PARMAK İZİ VAR, FİYATI BELLİ OLDU

Sızdırılan görsellere bakıldığında Realme, V30 modelinde Realme GT NEO 5’e benzer kasa tasarımıyla karşımıza çıkacak. Cihazda parmak izi okuyucunun da yer alacağı belirtiliyor.

164.4 x 75.1 x 8.1 mm boyutlara ve 186 gram ağırlığa sahip olacağı bilinen model, kutudan Android 13 tabanlı Realme UI arayüzüyle çıkacak. Cihazın 160 dolar fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
1
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Canan Karatay haklı çıktı. Çayı böyle içerseniz zehre dönüşüyor
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
2
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
3
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Davutoğlu’ndan masadan çekilme mesajı. İmza yetkisi çıkışıyla tartışma yaratmıştı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
4
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
6
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
7
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿ABD Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
﻿ABD Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
﻿ABD Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kararını Kongre'ye iletti
﻿Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi'nde hibe desteği yükseltildi
﻿Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi'nde hibe desteği yükseltildi
﻿Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi'nde hibe desteği yükseltildi
﻿Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
﻿Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
﻿Yeni yılın ilk faiz kararı perşembe günü açıklanacak
﻿İneğin karnından bir avuç çivi çıktı
﻿İneğin karnından bir avuç çivi çıktı
﻿İneğin karnından bir avuç çivi çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.