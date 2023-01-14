Poco X5 PRO 5G'nin özellikleri açıklandı. Görüntüleri de sızdı

Poco X5 Pro 5G’nin önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonun görüntüleri ve temel özellikleri sızdırıldı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre,Poco X5 Pro 5G FullHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelecek. Cihazın arka panelinde ise 108 megapiksel ana sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapacak. Buna ultra geniş açılı ve makro kamera eşlik edecek.

ÖZELLİKLERİ

Yayınlanan fotoğraflar akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 778G işlemciyle donatıldığını gösteriyor. Bununla birlikte cihazda 67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik batarya mevcut. Çift hoparlör ve NFC modülü de açığa çıkan detaylar arasında.

BU AY TANITILACAK

Ürün kutusunda cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olduğu yazıyor. Poco henüz yeni modelin çıkış tarihini açıklamadı. Ayrıca cihazın fiyat etiketi de bilinmiyor. Daha önceki sızıntılara göre Poco X5 Pro 5G'nin tanıtımı bu ay yapılacak.