Realme yeni yılın ilk telefonunu açıkladı. Özelliklerini de sıraladı

Yeni yılın ardından birçok telefon markası yeni telefonlarını duyurdu. Realme 10 4G yeni yılda uygun fiyatlı ancak tatmin edici bir donanım arayan tüketicileri hedefleyecek.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Realme 10 4G akıllı telefon modelinde 6.4 inçlik Super AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, LPDDR4X RAM, 50MP ana kamera, 33W hızlı şarj gibi detaylar yer alıyor.

Realme 10 4G ilk olarak Hindistan’da satışa sunulacak.

REALME 10 4G ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

6.4 inçlik Super AMOLED ekran

Helio G99 yonga seti

4GB/8GB LPDDR4X RAM

64GB/128GB depolama

50MP+2MP arka kamera

16MP ön kamera

5000mAh batarya, 33W hızlı şarj

170$ (4GB/64GB), 206$ (8GB/128GB)

Ekranda 90Hz tazeleme hızı sunulurken 360Hz dokunmatik tarama hızı mevcut. USB Type-C portu, microSD desteği, çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 ve NFC diğer özellikleri arasında.