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Xiaomi 13 Ultra için geri sayım başlarken Xiaomi 14’le ilgili ilk bilgiler sızdı

Xiaomi 13 Ultra için geri sayım başlarken Xiaomi 14 hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 10:07
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Xiaomi 14’le ilgili ilk bilgiler sızdı

Xiaomi 13 Ultra için geri sayım başlarken Xiaomi 14’le ilgili ilk bilgiler sızdı
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Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre Digital Chat Station Xiaomi 14 hakkındaki ilk detayları açıkladı.

Çinli kaynağa göre Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro akıllı telefonlar bu yıl Aralık ayında tanıtılacak.

Digital Chat Station standart Xiaomi 14 ile kullanılmak üzere tasarlanmış 90W şarj cihazı (20V/4.5A) geliştirildiğini söyledi. Söz konusu adaptör MDY-14-EC model numarası ile zaten onaylanmış durumda.

XİAOMİ 13 ULTRA İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Xiaomi 13'ün standart versiyonunda 67W hızlı şarj teknolojisi sunulduğu için bu önemli bir yükseltme olacak. Şirket bu arada Xiaomi 13 serisinin son modeli olacak Xiaomi 13 Ultra'yı çıkarmaya hazırlanıyor. Gelen bilgiler akıllı telefonun Nisan piyasaya sürüleceği yönünde.

Xiaomi bu modeli 27 Şubat - 2 Mart arasında düzenlenecek 2023 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmayı düşünmüyor.

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