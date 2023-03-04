Recep Uçar Trabzonspor'u nasıl yendiklerini anlattı



Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenen Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, aldıkları galibiyeti çok önemsediklerini söyledi.

Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahasında 36 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor'a karşı kazanmaları nedeniyle oyuncularını kutlayarak, "Hiçbir şey tesadüfen olmuyor. Trabzonspor'un burada üstün maçlar oynayarak bu kadar süre maç kaybetmemesi büyük başarıydı. Biz ise her puana ihtiyacımız olan bir konumdayız." dedi.

İlk yarıda planladıkları oyunu ortaya koyamadıklarını ifade eden Uçar, şunları söyledi:

"Trabzonspor, daha net pozisyonlara girdi. Biz zaman zaman geçişlerde 1-2 pozisyon ürettik ama memnun olmadığımız bir bölümdü. Devreye 0-0 girmemiz iyi oldu. Devrede yaptığımız oyun ve oyuncu değişiklikleriyle maç bize döndü. Duran toplardan goller bularak 2-0 öne geçtik. Son 15 dakika savunmada kaldık ve galibiyeti aldık. Bundan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Takım olarak ligin son sırasındayız ama direnmeye devam edeceğiz. İlk defa geldiğimiz ligde kalmaya çalışacağız. Bu galibiyet ligde kalma açısından bir kıvılcım olacak. Enerjimizi arttıran bir galibiyet aldık."