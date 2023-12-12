Reflü mide yanması ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarına birebir. Bu ot başka ota benzemez

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Reflü, mide yanması ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarınız için de hindiba otundan faydalanabileceğiniz vurgulandı.

MİDE YANMASI NEDİR?

Mide ekşimesi olarak da adlandırılan mide yanması, kişinin tükettiği besinlerle doğrudan ilişkili olarak genellikle yemek yedikten sonra mide asidinin yemek borusuna geri akışı sonrası iltihaplanma ve hasar oluşturup göğüste meydana getirdiği ağrılı yanma hissi olarak ifade edilir.

REFLÜ NEDİR?

Reflü hastalığı asit, safra ve mukustan oluşan mide salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir.

HİNDİBA OTU NASIL TÜKETİLİR?

Hindiba, bitki çayı olarak da tüketilebilir. Diğer bitki çayları gibi, kaynar suya atıp 5-6 dakika bekletip süzerek içebilirsiniz.

Bitkinin kurutulmuş kökünden yapılan hindiba kahvesi de popüler bir içecektir.

Hindiba, yaprakları salata ve yemek yapımında kullanılan bir bitkidir.

Tadı biraz acımsıdır.

Bitkinin kökü, çiçeği ve sapı, çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelir.