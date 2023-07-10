Regl döneminde asla tüketilmemesi gereken besinler. Sakın yemeyin sancıdan kıvranırsınız

Regl döneminde asla tüketilmemesi gereken besinler ortaya çıktı. Uzmanlar ‘sakın yemeyin’ diyerek uyardı.

Regl döneminde asla tüketilmemesi gereken besinler. Sakın yemeyin sancıdan kıvranırsınız

Posta’da yer alan habere göre; Rahmin, ayda bir kendisini yenileyerek gebeliğe hazırlanması, birçok kadın için oldukça sancılı bir süreç olabildiği biliniyor.

Şiddetli karın ve bel ağrısı ile başlayan periyot, baş dönmesi ve kusma gibi sağlık sorunlarıyla da kendisini gösterebildiği bildirildi.

Regl ağrısının şiddetini ise beslenme ve genetik gibi pek çok faktör belirliyor.

İŞTE REGL DÖNEMİNDE ASLA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER...

-Tuzlu gıdalar

-Rafine şeker

-Yağlı besinler

-Kafein

-Gazlı içecekler

REGL DÖNEMİNDE NE TÜKETİLMELİDİR?

Regl sürecini daha rahat atlatmak için ise kırmızı et, yumurta, tavuk, balık gibi besinler tercih edilebilir.

REGL NEDİR?

Ergenlik döneminden başlayarak menopoz dönemine kadar her ay düzenli olarak gerçekleşen vajinal kanamalar; regl, âdet kanaması ya da menstrüasyon olarak tanımlanır.

Regl döneminin süresi ve kanamanın miktarı kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

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