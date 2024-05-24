Reisi’nin helikopterinde kazadan 1,5 dakika önce yaşananlar ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldıktan sonra bindiği helikopter dağlık araziye düştü. Kazada Reisi ve Abdullahiyan ile birlikte 9 kişi hayatını kaybetti.

İran’ın Türkiye’den talebi üzerine bölgeye giden Akıncı TİHA, helikopterin enkazının nerede olduğunu tespit ederek İran makamlarıyla paylaştı.

Kaza sonrası Reisi’nin yerine Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bakıri Keni, Abdullahiyan'ın yerine geçici Dışişleri Bakanı olarak atandı.

KAZA ÖNCESİ YAŞANANLAR ORTAYA ÇIKTI

İran Genelkurmay Başkanlığı, kaza ile ilgili hazırlanan ön raporu açıkladı. İran medyasının paylaştığı bilgilere göre, helikopterin önceden belirlenen rotayı değiştirmediğinin altı çizilirken, pilotun kazadan 1,5 dakika önce diğer helikopterlerin pilotuyla iletişime geçtiği açıklandı.

Raporda, düşen helikopterde kurşun ya da benzeri bir cisimle delinme gerçekleşmediği belirtilirken, kaza sonrası yangın çıktığının altı çizildi.

Bölgenin engebeli, havanın soğuk ve sisli olmasının arama kurtarma çalışmalarının uzamasına neden olduğuna işaret edilen raporda, kaza mahalline ancak sabaha doğru ulaşılabildiği belirtildi.

Raporda, kontrol kulesinin uçuş ekibiyle yaptığı görüşmelerde şüpheli herhangi bir durumla karşılaşılmadığı aktarıldı.

Öte yandan kaza ile ilgili bazı verilerin incelenmesi için zamana ihtiyaç olduğu vurgulanırken, yapılacak detaylı inceleme sonrası kaza ile ilgili kesin sonucun açıklanacağı kaydedildi.