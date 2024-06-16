Hollanda Teknik Direktörü Koeman'dan iğrenç hareket. O görüntüler canlı yayınlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hollanda Teknik Direktörü Koeman'dan iğrenç hareket. O görüntüler canlı yayınlandı

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın, Polonya maçı sırasında ekranlara yansıyan görüntüsü mide bulandırdı.

2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda yer alan Hollanda ilk maçında Polonya ile karşı karşıya geldi. Hamburg’ta bulunan Volksparkstadion'da oynanan karşılaşmayı Portakallar 2-1'lik skorla kazandı, turnuvaya galibiyetle başladı.

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Karşılaşmada Hollanda Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Roland Koeman'ın ekranlara yansıyan görüntüsü mide bulandırdı. 61 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, yedek kulübesinde otururken bir anda burnunu karıştırmaya başladı. Daha sonra sümüğünü yediği görülen Koeman'ın bu anları izleyenlerin midesini bulandırdı.

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Alman Bild gazetesi, bu anları haberleştirirken, Koeman'ı yerden yere vurdu. Gazete, "Avrupa Şapiyonası'nın şu ana kadarki en iğrenç noktası buydu" yorumunu yaptı.

Daha önce Almanya'nın eski hocası Johachim Löw de benzer bir şekilde kameralara yakalanmıştı. Löw'ün elini pantolonunun içine sokup daha sonra burnuna götürerek kokladığı anlar uzun süre konuşulmuştu.

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