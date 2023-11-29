Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine onay verdi.

KAYNAK: AA
Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerini onayladı

Bu işlemler şunlar:

Renault S.A.S. ve Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. tarafından bir ortak girişim kurulması

BCP V Everise Topco Inc.'in ortak kontrolünün Warburg Pincus LLC tarafından devralınması

China National Medical Device Co., Ltd. ile GE Healthcare Co., Ltd. arasında bir ortak girişim kurulması

Synlab AG ve iştiraklerinin tek kontrolünün Ephios Luxembourg S.àr.l. aracılığıyla Fifth Cinven Fund tarafından devralınması

Disera Tıbbi Malzeme Lojistik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sermayesinin belli orandaki payının Azimut Portföy Yönetimi AŞ LCP Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması

Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme ve Yatırım AŞ’nin tek kontrolünün Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ tarafından devralınması

Marketspringpad Holdings Limited ve UNİ Finansal Teknoloji Hizmetleri AŞ tarafından bir ortak girişim kurulması

Stuttgart-Hallschlag’da bulunan bayiliğin kamyon ve otobüs servisi iş kolunun Daimler Truck AG’ye ve nihai olarak Daimler Truck Holding AG’ye devredilmesi

Braingroup AG’nin tek kontrolünün iştiraki Netcetera Group AG aracılığıyla Giesecke+Devrient GmbH tarafından devralınması

Medicall Biomedikal Müh. Sağ. Hiz. Tic. AŞ’ye ait belirli maddi ve gayri maddi varlıkların tek kontrolünün Medtronic Medikal Teknoloji Ticaret Ltd. Şti. aracılığıyla nihai olarak Medtronic, plc. tarafından devralınması.

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