Renault Bursa’da 4 yılda 4 yeni model üretecek. İlk üretilecek Renault Duster 50 ülkeye ihraç edilecek

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Renault 2027 Planı çerçevesinde Oyak Renault Bursa fabrikalarında 4 yeni model üreteceğini açıkladı. Modellerin ilki hibrit motorlu Renault Duster olacak.

Üretilen iki Duster’ın biri iç pazara biri ihracata gidecek. Bursa’da 390 bin adetlik kapasiteyle üretim yapan Oyak Renault’nun 4 yıllık yol haritası belli oldu.

Renault Marka CEO’su Fabrice Cambolive tarafından açıklanan plana göre Fransız marka Türkiye’de 400 milyon euronun üzerinde yatırımla 4 yeni araç üretecek. Türkiye’de üretilecek ilk yeni model yeni Duster‘ın Renault versiyonu olan Renault Duster olacak.

Hibrit motorla üretilecek Renault Duster Afrika, Orta Doğu ve eski Rus Cumhuriyetleri gibi pazarlara ihraç edilecek. 2024 veya 2025 yılında ortaya çıkacak ikinci hibrit model de bir SUV olacak. Marka Ceo’su toplantıda diğer modellerin zamanla açıklanacağını söyledi.

Bu modellerden üçü, B ve C SUV segmentindeki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış otomobiller olacak. Türkiye’de üretilecek hibrit motorlu yeni Renault Duster, 2024 ikinci yarısında ülkemizde satılmaya başlanacak. Renault, 2027 yılına kadar Türkiye’deki satışlarının üçte birinin elektrikli veya hibrit modellerden elde edilmesi hedefliyor.

EN SON RENAULT YATIRIM ÜSSÜ TÜRKİYE OLDU

Yeni Renault yatırımını Berk Çağdaş, Fabrice_Cambolive ve JanPtacek basın toplantısı ile açıkladılar

Basın konferansına katılan Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive, önemli açıklamalar yaptı. Cambolive, “Renault, ortağı OYAK ile 54 yıldır Türkiye’de. 7,5 milyondan fazla otomobil ürettik ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. Uluslararası 2027 Oyun Planı” için Türkiye en önemli merkezlerimizden biri olarak büyük rol üstleniyor.

Hedefimiz Türkiye’de pazar lideri olmak, markamızı yeni ürünlerle güçlendirmek, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa’nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz” dedi.

OYAK RENAULT’NUN ÜRETİMİNİN YÜZDE 75’İ AVRUPA’YA İHRAÇ EDİLİYOR

Fransız marka Bursa’da üretilecek C SUV modellerini 50’den fazla ülkeye ihraç ederek.,küresel varlığını genişletecek. Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek: Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV ileTürkiye’de liderliğimiz devam edecek Türkiye’de yerel üretimin, pazar liderliğinin anahtarı olduğunu belirten Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek “Bugün, 2027’den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikamızda yerlileştirmeyi planladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Renault olarak bu yeni ürünlerle Türkiye’de B ve C SUV segmentlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunarak liderliğimizi daha da pekiştireceğiz” diye konuştu.

ÇAĞDAŞ: DUSTER DÜNYADA 1.7 MİLYON ADET SATIŞ YAPTI

SUV ailesinin ilk üyesi Renault Duster Türkiye’nin bir Renault ülkesi olduğunu ifade eden MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş, “Bugün, 2024 yılından itibaren Türkiye’de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak yeni Renault Duster’ı duyurmak istiyorum. Duster dünya genelinde 1,7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı.

Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor. Duster ve yeni SUV’larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak” dedi.

Yeni bir platform ile bir çok model üretebilir Renault Group, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu da hayata geçirmek istiyor. Esnek ve verimli olduğu belirtilen yeni platform, çok çeşitli güç aktarma organları teknolojileriyle uyumlu olacak.

Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek, yeni Duster üretiminin başlangıç tarihinin ikinci yarıya yetişeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Verimli bir sanayi merkezi inşa etmek için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor.

Renault Group’un yeni modüler platformunun 2026 yılına kadar Bursa fabrikamızda devreye alınmasıyla, bir adım daha ileriye gidiyoruz. Esnek ve son derece verimli olan bu platform, çok çeşitli güç aktarma mekanizması teknolojilerini barındırıyor.

Toplam uzunluğu 4 ile 5 metre arasında değişen araç yelpazesi, 2.6’dan neredeyse 3 metreye kadar dört farklı dingil mesafesi uzunluğu olanağı sunuyor."

Ar-Ge bölümü için 250 mühendis işe alacak Renault, Türkiye’deki AR-GE faaliyetlerine de hız verecek. 2025 yılına kadar Bursa’daki AR-GE merkezinde çalışan mühendis sayısı 500’e ulaşacak. Bu AR-GE ekibinin 2022 yılına göre iki katına çıkması anlamına geliyor.