1 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Digitürk'e Süper Lig haber ve geniş maç özetlerine tedbir

Digitürk'e Süper Lig haber ve geniş maç özetlerine tedbir

Rekabet Kurulu, Süper Lig ve 1. Lig haber ve geniş özetlerine tedbir kararı getirdi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 09:44
Takip Et

Rekabet Kurulu'ndan Digitürk'e Süper Lig haber ve geniş maç özetlerine tedbir

Digitürk'e Süper Lig haber ve geniş maç özetlerine tedbir
+
Aa
-

Tedbir kararı, “haber amaçlı görüntüler” ile “geniş özet görüntülerinin” aynı anda yayınlanması yönünde verildi. Geniş özetler 35, haber amaçlı daha kısa görüntüler ise 45 dakika sonra yayınlanabiliyordu. Böylece “geniş özeti” yayınlayan yayıncı kuruluş, ilk yayıncı olma ötesinde avantaj sağlamış hale geliyordu. Rekabet Kurulu, her iki görüntünün de 45 dakika içinde yayına açılmasını sağlayan bir tedbir kararı almış oldu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada; “Türkiye Süper Ligi ve 1.Ligi Müsabakalarının Yayın Hakları pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bunların yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikte zararları önlemek amacıyla, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ’nin; hâlihazırda devam eden 2022-2023 futbol sezonu bakımından yayın haklarını satın alan veya almak isteyen yayıncı kuruluşlar nezdinde her hafta ve görüntülerin izleyiciye ulaştırıldığı her maç bakımından geniş özet görüntülerin ve haber amaçlı görüntülerin, herhangi bir yayıncı kuruluş tarafından, haber amaçlı görüntüler için şartnamede belirlenen süreden önce yayımlanmasına izin verilmemesi’ yönünde geçici tedbir kararı alınmasına, söz konusu tedbirin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yerine getirilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
1
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Rusya'nın ilhak kararının ardından. NATO'dan kritik Rusya açıklaması
﻿Akaryakıta zam geldi
2
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Akaryakıta zam geldi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
3
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿Kemal Kılıçdaroğlu, Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan’a söz verdi
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
4
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿MHP'de istifa depremi sürüyor. MHP'li İl Başkanı dikkat çeken sözlerle görevi bıraktı
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
5
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿Nostradamus 447 yıl önce yazdığı kitabında Kraliçe’nin ölüm tarihini bildi
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
6
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿131 milyon TL’lik zarar Sayıştay raporunda! Yabancılara bedava sağlık
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
7
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Kırıkkale'de veteriner kliniğine saldırı! Köpeği önce taciz etti sonra kesmekle tehdit etti
﻿Brezilya'da 156 milyon seçmen sandığa gidiyor
﻿Brezilya'da 156 milyon seçmen sandığa gidiyor
﻿Brezilya'da 156 milyon seçmen sandığa gidiyor
﻿İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi personel alacak
﻿İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi personel alacak
﻿İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi personel alacak
﻿Uzmanından korkutan karaciğer kanseri açıklaması
﻿Uzmanından korkutan karaciğer kanseri açıklaması
﻿Uzmanından korkutan karaciğer kanseri açıklaması
﻿Palmiye ağacına çarptı canından oldu 
﻿Palmiye ağacına çarptı canından oldu 
﻿Palmiye ağacına çarptı canından oldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.