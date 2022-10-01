Digitürk'e Süper Lig haber ve geniş maç özetlerine tedbir

Tedbir kararı, “haber amaçlı görüntüler” ile “geniş özet görüntülerinin” aynı anda yayınlanması yönünde verildi. Geniş özetler 35, haber amaçlı daha kısa görüntüler ise 45 dakika sonra yayınlanabiliyordu. Böylece “geniş özeti” yayınlayan yayıncı kuruluş, ilk yayıncı olma ötesinde avantaj sağlamış hale geliyordu. Rekabet Kurulu, her iki görüntünün de 45 dakika içinde yayına açılmasını sağlayan bir tedbir kararı almış oldu.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada; “Türkiye Süper Ligi ve 1.Ligi Müsabakalarının Yayın Hakları pazarında meydana gelebilecek rekabet ihlallerini ve bunların yol açabileceği telafi edilemeyecek nitelikte zararları önlemek amacıyla, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ’nin; hâlihazırda devam eden 2022-2023 futbol sezonu bakımından yayın haklarını satın alan veya almak isteyen yayıncı kuruluşlar nezdinde her hafta ve görüntülerin izleyiciye ulaştırıldığı her maç bakımından geniş özet görüntülerin ve haber amaçlı görüntülerin, herhangi bir yayıncı kuruluş tarafından, haber amaçlı görüntüler için şartnamede belirlenen süreden önce yayımlanmasına izin verilmemesi’ yönünde geçici tedbir kararı alınmasına, söz konusu tedbirin gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yerine getirilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.