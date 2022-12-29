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Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi güncellendi

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi'ne ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 04:28
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Resmi Gazetede yayımlandı Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi onaylandı

Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi güncellendi
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Yayımlanan tebliğe göre, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan '13.300' ibaresi '22.610' olarak değiştirildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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