﻿Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi güncellendi

Yayımlanan tebliğe göre, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan '13.300' ibaresi '22.610' olarak değiştirildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.