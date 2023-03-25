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Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yeni banka kuruluyor

BDDK tarafından Asır Yatırım Bankası ve Hatay Finans Katılım Bankası'na faaliyet izni verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 03:08
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Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yeni banka kuruluyor

Resmi Gazete'de yayımlandı: İki yeni banka kuruluyor
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), iki yeni banka kurulması ve bir bankaya da faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Asır Yatırım Bankası, Ayyed soyadlı kurucu ortaklarla 600 milyon lira kuruluş sermayesiyle faaliyet izni aldı.

Ziraat Bankası ve iştiraklerinin ortaklığıyla 2,5 milyar lira sermayeli Ziraat Dinamik Banka ismiyle bir dijital banka kuruldu.

Ayrıca, Hatay Finans Katılım Bankası'na da faaliyet izni verildi.

Kararlar Resmî Gazete'de tebliğ edildi:

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