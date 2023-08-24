Resmi Gazete’de yayımlandı: Jandarma komutanlıklarına kritik atamalar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na ise Tümgeneral Şakir Uslu atandı.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Jandarma komutanlıklarına kritik atamalar

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yeni görevlendirmeler Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tuğgeneraller Ersel Özer ve Nail İlber, tümgeneralliğe; kıdemli albaylar Hamdi Gürpınar, Mevlüt Dirim, Ömer Ersever, Gökhan Şahin, Ercan Atasoy, Ferruh Taraktaş, Engin Avcı, Mustafa Bakçepınar, Bülent Baykal, Bilgihan Yeşilyurt ve Hakan Dedebağı ise tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na; Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na atandı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

13 İL KOMUTANI MERKEZE ÇEKİLDİ

Amasya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ayhan Aygün, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selami Akşit, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Karabük İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Aydın Kutlu, Tunceli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ergün Cebeci, Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Başer, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel, Artvin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yıldırım Saygılı ve Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

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