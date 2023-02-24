Konut kredisinde yeni dönem. Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığının “Yeni Konut Finansman Programına İlişkin Karar”ı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararın amacı, 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun geçici 37nci maddesi çerçevesinde, 19 Ekim 2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat ve katılım bankaları tarafından sağlanacak konut finansmanlarına ve bunlara sağlanacak katkılara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak gösterildi.

KONUT KREDİSİ KARARI

Bu Karar kapsamında daha önce satışa konu olmamış; yüklenicilerin mülkiyetinde olmak kaydıyla inşaatı %100 oranında tamamlanmış konutlara, yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatı devam eden konut projelerine,

gerekli izinleri alınmış ve finansmanı kullandıracak bankalarla garanti sözleşmesi imzalanmış olması ve yüklenicilerin mülkiyetinde olan veya tamamlanınca mülkiyetinin yüklenicilere geçmesi şartıyla inşaatına başlanmamış konut projelerine, sağlanacak finansmanlara katkı sağlanabilecek.

Tamamlanma oranı için gayrimenkul değerleme uzmanları tarafından yapılacak değerleme raporu esas alınacak.

Bu Karar kapsamında; İstanbul, 1 İnci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla, 2 nci bölge, 1 inci ve 2 nci bölge dışında kalan iller, 3 üncü bölge, olarak değerlendirilecek.

Karar kapsamında edinilen taşınmazların, finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine, bildirilen finansman tarihinden itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap halleri hariç devir ve temlik edilemeyeceği ve satış vaadine konu edilemeyeceği yönünde taşınmazların beyanlar hanesine belirtme yapılacak. Süre sonunda belirtme tapu müdürlüğünce resen terkin edilecek. Bu Karar kapsamındaki finansmanlara borçlunun temerrüdü nedeniyle icra takip sürecinin başlatılması durumunda bu belirtme finansmanı sağlayan bankanın talebi üzerine terkin edilecek.

Karar kapsamında gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi/ön ödemeli konut satış sözleşmesi ile satışı yapılacak konutlar için finansman kullanılması adına ilgili sözleşmede, söz konusu konutun finansman tarihinden itibaren 5 yıl süre ile satışa konu olamayacağına ilişkin hüküm bulunması şart olacak.

Karar kapsamındaki katkılardan ve esnek ödeme uygulamasından 18 yaş ve üstünde olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler yararlanabilecek. Finansmanlar azami 15 yıl vade ile kullandırılacak.