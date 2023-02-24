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İstanbul'da kamulaştırmalar başladı. Erdoğan imzaladı

Erdoğan imzasıyla İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bazı mahallelerde acele kamulaştırmaya gidiliyor.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:54
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Erdoğan'ın imzasıyla kamulaştırmalar başladı

İstanbul'da kamulaştırmalar başladı. Erdoğan imzaladı
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Odayeri-Paşaköy (Bağlantı yolları dahil) Kesimi Sarıyer-Kilyos Karayolu Tüneli yol yapım çalışmalarının gerçekleştirileceği güzergah ve belirtilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kararda yer verilen kroki kapsamında kamulaştırma yapılacak yerler, Sarıyer merkezin yanı sıra Maden, Kilyos ve Demirciköy'de bulunuyor.
 

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