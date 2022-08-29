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Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı

1982 yılında vatani görevini Erzincan’da yapan ressam Mustafa Aydemir, Keşiş Dağı’na üç bin gönüllü asker ile birlikte 176 metre boyundaki Atatürk portresi oluşturdu. Yaklaşık bir ayda yapılan Atatürk portresi bozulmaya yüz tuttu. 100 sıra dışı sanat eserinden biri seçilmiş, dünyanın en büyük portresiydi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 08:28
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Ressam Mustafa Aydemir ve üç bin gönüllü askerin Erzincan'daki Keşiş Dağı'na yaptığı Atatürk portresi bozulmaya başladı

Atatürk portresi siliniyor. Ressam Mustafa Aydemir ve 3 bin gönüllü asker yapmıştı
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Erzincan’da 1982 yılında vatani görevini yapan ressam Mustafa Aydemir ve üç bin gönüllü asker tarafından Keşiş Dağı’na yapılan 176 metre boyundaki Atatürk portresi yapılmıştı. Yapılan portre artık zamana yenilmeye başladı.

Ressam Mustafa Aydemir, “Bir dağa nakşedilmiş dünyanın en büyük portresini, 30 günde tamamı gönüllü askerlerle ve hiç para harcamadan yapmıştık. Boyaları solan ve taşları yerinden kayan portrenin heybetini kaybetmesi bizleri çok üzüyor” dedi.

100 SIRADIŞI SANAT ESERİNDEN BİRİ OLMUŞTU

Karmaşık açı hesaplarıyla Erzincan 59. Topçu Tugayı’nın askerlerince Keşiş dağına uygulanan Atatürk portresi, 2009 yılında Washington Smithsonien Müzesi tarafından dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı sanat eserinden biri seçilmişti.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Aydemir, birliğin üzerindeki Keşiş dağına dünyanın en büyük insan portresi olarak Atatürk’ü doğal taşları kullanarak nakşetmek istemişti. Tugay Komutanı Tuğgeneral Hidayet Güngör izniyle harekete geçen Aydemir, üç bin gönüllü askerle dağa Atatürk portresini yapmıştı. Ayrıca ressam Aydemir, Tuğgeneral Hidayet Güngör’ün eserin altına imza atması emrini uygulamamış ve erken terhis ödülünü de reddetmiştir. Erzincan ile özdeşleşen ve uzaydaki uydulardan görülebilen portre aradan geçen kırk yıl içinde bozuldu.

Günümüze kadar gelmesine rağmen güneşin, depremlerin ve sellerin yıprattığı portrenin saldırıya uğradığını belirten eser sahibi Mustafa Aydemir, 2016 yılında askeriyenin portre üzerindeki korumayı kaldırdığını ifade ederek şu sözleri söylemiştir:

Koruma kalkınca portreye saldırdılar ve portreyi oluşturan bin ton ağırlığındaki taş gibi ağır malzemeleri temellerinden sökerek dağdan yuvarlamışlar. 2017 yılında Erzincan Valiliği’nin isteğiyle geçici bir onarım yaptım ama kalıcı bir çözümle gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor. Otların biçilmesi ve üzerine boya dökülmesi yeterli korumayı sağlamıyor.

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre, tüm çabalara ve verilen sözlere rağmen toprağın üzerindeki geçici boyayla yapılan portrenin solduğunu ve üzerindeki yaban otlarının çoğaldığını belirten Aydemir, hiç para harcanmadan yapılan bu eserin kurtarılması gerektiğini söyledi.

SANAT ESERİNİN YAŞAMASI İÇİN ÇABALAMALIYIZ

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü mezunu ressam Mustafa Aydemir, “Üç bin askerin gönüllü enerjisiyle yapılan bu eser için dağlardaki doğal taşları insan zinciriyle topladık. Motor yağları ve fabrika atık kimyasallarını boya için kullandık. 7 bin 565 metrekare büyüklüğünde Atatürk portresi, Türk insanının gerektiğinde bir araya gelebilmesidir. Türk insanının yoktan var edebilmesi ve imecesidir. Uzaydan görülen tek Türk sanat eserinin yaşaması için çabalamalıyız” açıklamasını yaptı.

Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılında bu zaferi kazanan Atatürk’ün portresinin eriyip gitmesine izin verilmemesini isteyen Aydemir, “Dört aylık şantiye çalışmasında çelik betonarme yapmak istiyorum. Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Valiliği desteklerse 2023 yılında yani şanlı cumhuriyetimizin 100’üncü yılında portreyi layık olduğu şekilde yüzlerce yıl dayanacak sağlamlıkta yapmak istiyorum” diye konuştu.

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Hülya pacun
29.08.2022 10:51
Dünyanın her ülkesinde Atatürk lider olarak kabul edilir Heykeli veya büst u vardır.. Böyle emek harcanarak yapılmış son derece başarılı ve dünyanın en büyük portresi olma özelliğini taşıyan bir eser  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
29.08.2022 10:49
Bu Ne Korku Alican Bu Gün bile Nefes alip Vatanım Var Diyorsan.Mustafa Kemal ATATÜRK e.Borcluyuz.Yalanda Kitaplar yazmis.Ne Yaslzmis Hırsızlığı, Vatan Hainliğinimi Yazmış. Gerçekleri .Ah Alican Ah  
 
Ayhan
29.08.2022 10:41
O alican diye hitap edien yorumcuya Aleksis veya herhangi bir rum adi verirlerdi ,ama asil vatansiz kalmak işte o zaman belki anlardiniz.yazik çok yazik  
 
TÜM YORUMLAR (20)
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