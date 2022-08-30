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  • Anıtkabir'de yine aynı görüntüler: Islık çaldılar, Reis diye slogan attılar

Anıtkabir'de yine aynı görüntüler: Islık çaldılar, Reis diye slogan attılar

30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlenen devlet törenine yine slogan skandalı damgasını vurdu. AKP’liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yürürken bir anıt mezar olan Anıtkabir’de slogan attı, ıslık çaldı. Görüntülere tepki yağdı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 14:10
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Anıtkabir'de yine aynı skandal görüntüler: Islık çaldılar, Reis diye slogan attılar

Anıtkabir'de yine aynı görüntüler: Islık çaldılar, Reis diye slogan attılar
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Anıtkabir’de düzenlenen 30 Ağustos kutlamalarında geçtiğimiz senelerde yaşanan slogan skandalı bu senede devam etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Aslanlı yoldan Anıtkabir’e yürürken AKP’liler "Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları attı.

Anıtkabir bahçesinde toplanan kalabalık AKP’li Cumhurbaşkanını görünce çığlık atıp ıslık çaldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

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Egileceksiniz çünkü herkes eğilir birgun Atanın huzurunda🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷,
30.08.2022 15:09
Egildikee,egilecekler,dünya liderleri de eğildi hala eğiliyor,tek dik duruş Atamız ve kurduğu cumhuriyet in askerleri,ıslık çalarak cagrilanlarda öğrenecek bunu ,Ne mutlu Türküm diyene  
 
Kml sky
30.08.2022 15:08
Böyle birlik sağlayacaklar herhalde  
 
Hakikat
30.08.2022 15:08
Üslup yol yordam toplumsal uyum becerisini bilmeyen salt çıkarı için davranan hiç kimsenin devkete vatana millete faydası olmadığı gibi yakın çevresine de zararı olur  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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