Anıtkabir'de yine aynı görüntüler: Islık çaldılar, Reis diye slogan attılar

Anıtkabir’de düzenlenen 30 Ağustos kutlamalarında geçtiğimiz senelerde yaşanan slogan skandalı bu senede devam etti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan Aslanlı yoldan Anıtkabir’e yürürken AKP’liler "Reis" ve "Dik dur eğilme bu millet seninle" sloganları attı.
Anıtkabir bahçesinde toplanan kalabalık AKP’li Cumhurbaşkanını görünce çığlık atıp ıslık çaldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.
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