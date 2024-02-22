Restoran lezzetinde sodalı köfte tarifi. Sulu sulu puf puf olacak

Sodalı köfte, hem lezzetli hem de pratik bir yemek tarifidir. Kıyma, soda, soğan, galeta unu ve baharatlarla hazırlanan bu köfteler, fırında pişirilerek servis edilir. Bu köfteler, hem sulu hem de yumuşak olur. Çocuklarınız ve misafirleriniz bu köftelere bayılacak.

SODALI KÖFTE TARİFİ MALZEMELERİ

1 adet büyük boy kuru soğan, 1 çay bardağı soda, 1 çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1/2 çay bardağı galeta unu, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 paket kabartma tozu, 500 gram kıyma,

Sodalı köfte yapmak için önce soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Sonra kıymayı, galeta ununu, tuzu, baharatları ve kabartma tozunu bir kaba alın. Sodayı da ekleyip harcı yoğurun. Harcı buzdolabında 1 saat dinlendirin. Sonra harçtan parçalar koparıp istediğiniz şekli verin. Köfteleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Fırını 200 derecede ısıtın. Köfteleri fırında pişirin. Sıcak sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

PÜF NOTLAR

Soğanı rendelerken çok küçük rende kullanın. Soğanın suyunu iyice sıkın. Aksi halde köfteleriniz dağılabilir.

Sodayı harca eklerken azar azar ilave edin. Harcın çok yumuşak olmamasına dikkat edin. Sodayı fazla koyarsanız köfteleriniz sertleşebilir.

Köfte şekli verirken ellerinizi ıslatın. Böylece harç elinize yapışmaz ve köfteler daha düzgün olur.

Köfteleri fırına vermeden önce üzerlerine biraz zeytinyağı sürün. Böylece köfteleriniz daha lezzetli ve parlak olur.

Köfteleri fırında pişirirken ara sıra çevirin. Böylece köfteleriniz her tarafından eşit pişer ve kurumaz.