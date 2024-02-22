Tahinli kurabiye nasıl yapılır?

Yapılışıyla ve malzemeleriyle kolaylıkla yapılabilecek kurabiyeler arasında yer alıyor. Tahin un ve cevizle kolaylıkla hızlıca hazırlayacağınız bir tarif.
TAHİNLİ KURABİYE MALZEMELER
3.5 su bardağı un
1 su bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya
1 su bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı tahin
1/2 (yarım) su bardağı kırılmış ceviz içi
CEVİZLİ TAHİNLİ KURABİYE TARİFİ
- Ceviz hariç bütün malzemeyi karıştırma kabına koyup iyice yoğurun.
- Hamurumuz yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun.
- En son malzeme olan ceviz de ekleyip tekrar yoğurun.
- Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak tepsiye dizin.
- Önceden ısınmış fırında, alt-üst ayarda, 180 derecede, 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.
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