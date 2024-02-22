Tahinli kurabiye nasıl yapılır?

Abdullah İstenci
Tahinli kurabiye nasıl yapılır?
Günün her saatinde kıyır kıyır ağızda dağılan lezzetli kurabiyelere kimse hayır diyemez. Özellik çay saatlerinin en büyük eşlikçisi olarak vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor.

Yapılışıyla ve malzemeleriyle kolaylıkla yapılabilecek kurabiyeler arasında yer alıyor. Tahin un ve cevizle kolaylıkla hızlıca hazırlayacağınız bir tarif.

TAHİNLİ KURABİYE MALZEMELER

3.5 su bardağı un

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı tahin

1/2 (yarım) su bardağı kırılmış ceviz içi

CEVİZLİ TAHİNLİ KURABİYE TARİFİ

  1. Ceviz hariç bütün malzemeyi karıştırma kabına koyup iyice yoğurun.
  2. Hamurumuz yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun.
  3. En son malzeme olan ceviz de ekleyip tekrar yoğurun.
  4. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayarak tepsiye dizin.
  5. Önceden ısınmış fırında, alt-üst ayarda, 180 derecede, 15 dakika pişirin. Afiyet olsun.

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