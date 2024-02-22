Nefis şekerpare tarifi! İşte size pastane lezzetinde ev yapımı şekerpare

Şekerpare, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. İsminin Türkçe’deki anlamı “şeker parçası” olan bu tatlı, özellikle Osmanlı mutfağında önemli bir yere sahiptir. Şekerpare, genellikle tereyağı, un ve yumurta ile yapılan hamurdan küçük toplar şeklinde hazırlanır ve fırında pişirildikten sonra şerbetle tatlandırılır.

Şekerpare, genellikle çay saatlerinde veya özel günlerde servis edilir ve Türkiye’nin dört bir yanında sevilerek tüketilir. Ancak, şekerpare tarifinin tam olarak ne zaman ve nerede ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu tatlı, Türk mutfağının uzun ve zengin tarihinde zamanla gelişmiş ve bugünkü halini almış olabilir.

Şekerpare, geleneksel tatlılarımız arasında önemli bir yere sahiptir. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan şekerparede kıvamın önemi büyüktür. İ

şte, pastane kalitesinde lezzetli bir şekerpare tarifi…

PEKİ, ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Şekerpare İçin Gerekli Malzemeler:

HAMUR İÇİN:

• 125 gram tereyağı veya margarin

• 1 su bardağı yoğurt

• 1 çay bardağı sıvı yağ

• 1 yumurta

• Yarım su bardağı irmik

• 1 paket kabartma tozu

• 1 paket vanilin

• Yaklaşık 3-3.5 su bardağı un

ŞERBET İÇİN:

• 3 su bardağı şeker

• 4 su bardağı su

• Yarım limon suyu

ŞEKERPARE TARİFİNİN YAPILIŞI:

1. İlk olarak şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakın. Şeker ve suyu bir tencerede karıştırarak kaynamaya başlayın. Kaynadıktan sonra yaklaşık 10 dakika daha kaynatın. Sonra limon suyunu ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha kaynatın. Şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakın.

2. Hamuru hazırlamaya başlayın. Derin bir kaseye tereyağı, yoğurt, sıvı yağ, yumurta ve irmiği ekleyin ve karıştırın.

3. Kabartma tozu ve vanilini ekleyip karıştırmaya devam edin. Unu azar azar ekleyerek yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edin.

4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

5. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzerleri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

6. Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğumuş şerbeti dökün.

7. Şekerparelerin şerbet içinde 5-10 dakika yumuşamasını bekleyin ve ardından servis yapın.

Bu şekerpare tarifi ile evde pastane kalitesinde muhteşem bir tatlı yapabilirsiniz.

ŞEKERPARE TARİFİNDE İRMİK YERİNE BAŞKA BİR MALZEME KULLANABİLİR MİYİM?

Evet, irmik yerine kullanabileceğiniz birkaç alternatif malzeme bulunmaktadır.

İşte bazı öneriler:

• Tam buğday unu: Şekerpare tarifinde irmiğin yerine tam buğday unu kullanabilirsiniz. Ancak bu, tatlıya daha güçlü bir lezzet katacaktır.

• Beyaz un: Beyaz un, irmiğin yerine kullanılabilecek en yaygın alternatiflerden biridir.

• Ekmek unu: Ekmek unu da irmiğin yerine kullanılabilir.

• Spelt unu veya kamut unu: Eğer ekmek veya kek gibi ürünler yapıyorsanız, spelt unu veya kamut unu da iyi bir alternatif olabilir.

Bu alternatiflerden herhangi birini kullanırken, irmik ve seçtiğiniz alternatif arasındaki doku farklılıklarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Bu nedenle, tarifteki diğer malzemelerin miktarlarını ayarlamanız gerekebilir.

BİR ŞEKERPARE KAÇ KALORİ İÇERİR?

Bir şekerpare, boyutuna ve içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ancak genel olarak, bir orta boy şekerpare (yaklaşık 50 gram) ortalama 136-140 kalori içerir. 100 gram şekerpare ise yaklaşık 272-283 kalori içerir. Bu değerler, şekerparenin içerdiği karbonhidrat, protein ve yağ miktarlarına dayanmaktadır. Ancak, bu tatlı yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle kilo kontrolü sürecinde olan kişiler için önerilmez.