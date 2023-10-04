Reyhan otu baş dönmesine iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Baş dönmesini durduran reyhan otu dikkat çekti.

BAŞ DÖNMESİ NEDİR?

Baş dönmesi; kişinin etrafındaki şeyleri hareket ediyor gibi hissetmesi, göz kararması, uyuşukluk, sersemlik ve denge kaybı üretebilen tıbbi bir durumdur. Baş dönmesi yaşayan kişiler, ayakta durmakta zorlanabilir, bayılabilir eşlik eden başka semptomlar bulunabilir.

Baş dönmesinin birden fazla sebebi bulunabilir. Baş dönmesine sebebiyet veren şeyler ciddi hastalıklar olabildiği gibi, bazen açlık gibi hemen herkesin yaşayabileceği basit bir neden de olabilir. Ancak baş dönmesinin yaygın yaşanması, önemsenmemesi gerektiği anlamına gelmez. Baş dönmesi şikayeti bulunan kişilerin, bu hissin altında yatan nedenleri bilmesi önemlidir. Tekrar eden ve gittikçe süresi uzayan baş dönmeleri, yaralanmalara sebep olabileceği gibi bir hastalık kaynaklı da olabilir.

REYHAN OTU NASIL KULLANILIR?

Taze olarak salatalarda kullanabilirsin. Salatana eşsiz bir aroma katacaktır. Kurutulmuş reyhan otuyla ya da taze reyhan otuyla konuklarına mis kokulu çaylar demleyebilirsin. Kurutulmuş reyhan, baharat olarak makarnalara, pilavlara ve özellikle çorbalara çok yakışır.