Stres uykusuzluk ve sindirime doğal ilaç olan ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Oğul otuyla ilgili detaylar…

OĞLU OTU NEDİR?

Oğul otu, nane ailesinden bir bitki olup, Orta Avrupa ve Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yetişir. Latince adı Melissa officinalis olan bu bitkinin, bal arılarını kendine çeken beyaz çiçekleri vardır. Bu yüzden oğul otu olarak da bilinir. Bitkinin yaprakları limon kokulu olup, 70-150 cm boyunda olabilir. Yaz aylarında açan çiçekleri çok miktarda nektar içerir.

OĞUL OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-En çok bilineni, sakinleştirici ve uykuya yardımcı etkisidir.

-Stres ve uykusuzluk problemi olan kişiler için oğul otu çayı önerilmektedir.

-Ayrıca sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler, mide bulantısını giderir.

-Kadınların adet dönemlerinde yaşadığı ağrı ve gecikmeler için de oğul otu kullanılabilir.

-Östrojen hormonunu dengeleyici bir etkiye sahiptir.

-Baş ağrısı, karın ağrısı gibi durumlarda da oğul otu çayının banyo suyuna katılması rahatlatıcı olabilir.

-Oğul otu bağışıklık sistemini güçlendirir, uçuk ve ateş gibi enfeksiyonlara karşı korur. Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri atar ve kilo vermeye yardımcı olur

-Kür ile göz tansiyonunu düşürmeye de katkı sağlar.

OĞUL OTU NASIL KULLANILIR?

Kalp spazmını önlemek için de günde iki kez oğul otu çayı içilmesi tavsiye edilir.

Oğul otu krem, kapsül, yağ veya çay şeklinde kullanılabilir.

Kullanım şekli rahatsızlığın türüne ve bitkinin formuna göre değişir. Örneğin; uçuk için krem sürmek, yara için yağla masaj yapmak uygun olur.

Çay olarak kullanılacaksa da rahatsızlığına göre demleme süresi ve içme zamanı farklılık gösterebilir.

Oğul otunun faydalarından yararlanmak için uzmanların ve doktorların verdiği tariflere uygun şekilde hazırlamak ve tüketmek gerekir.