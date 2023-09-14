Reynmen'i utandıran soru

'Reynmen' lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Reynmen şimdi ise katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Reynmen'i utandıran soru

Sosyal medya fenomeni rapçi Reynmen, Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Reynmen, keyifli halleriyle dikkat çekti.

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Ünlü şarkıcı, Çınar’ın “Yüzün parlıyor, aşk sana iyi geldi.” yorumu karşısında utandı.

Programa sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile gelen ve sevgilisinin karşısında oturmasından dolayı heyecanlandığını dile getiren Reynmen, “Aşk beni büyüttü, olgunlaştırdı, aşk benim için hayatı anlamlandırmamı sağlayan bir his oldu." dedi.

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Fenomen, "Hayalinde evlenmek, baba olmak var mı?" sorusuna ise "Evet var. Geçen hiç tanımadığım biriyle böyle bir muhabbete girdim ve böyle bir düşüncemin olduğunu hissettim. Bana yaşatılamayan şeyleri daha iyi yapma fikri bencilliğiyle var." yanıtını verdi.

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