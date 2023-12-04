Reynmen Altın Kelebek ödülünü çöpe attı. O paylaşımı tepki çekti

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödül alamadığı için sinirlenen fenomen ve şarkıcı Reynmen, 2020 yılında aldığı Altın Kelebek ile birlikte birkaç ödülünü çöpe attı. Reynmen'in bu hareketi tepki çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Reynmen Altın Kelebek ödülünü çöpe attı. O paylaşımı tepki çekti

49. Pantene Altın Kelebek ödülleri dün akşam görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecede En iyi Erkek Şarkıcı ödülü Edis olurken, En İyi Rapçi Ödülünü ise Blok3 aldı. 2020 yılında En İyi Şarkı Ödülünü alan ve bu sene ödüle layık görülmeyen Reynmen, eski ödülünü çöpe atarak protesto etti.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Dün akşamki törende bir ödüle layık görülmeyen fenomen ve şarkıcı Reynmen'den bir protesto geldi. Şarkıcı, Instagram hesabından 2020 yılında Altın Kelebek'te aldığı En İyi Şarkı Ödülü dahil birkaç ödülünü çöpe attığı anı paylaşarak kahkaha emojisi ekledi.

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Reynmen kısa sürede sosyal medyada gündem olan videosu tepki çekti. Reynmen'in yaptığını saygısızlık olarak yorumlayan birçok kullanıcı, "Her yıl kendisine mi verilmesini bekliyordu?" ve "Hak etmiyordun zaten" ifadelerini kullandı.

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